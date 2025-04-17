Укр Рус
Экономика Новости экономики Все для людей: из-за тарифов Трампа американцы начали тратить больше
17 апреля, 14:22
3

Все для людей: из-за тарифов Трампа американцы начали тратить больше

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Американцы начали больше тратить средств с кредитных и дебетовых карт из-за опасений относительно роста цен.
  • Индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал в марте до 57 пунктов, ожидается дальнейшее снижение в апреле до 50 пунктов.

Статистика показывает, что американцы начали больше тратить средств с кредитных и дебетовых карт. Речь идет именно о I квартале 2025 года.

Почему американцы тратят больше

Представители одного из крупнейших банков Америки – JPMorgan считают, что американцы покупают больше именно из-за опасений относительно роста цен в следствии введения пошлин Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также Еврокомиссия снова не будет включать запрет импорта российского СПГ в санкционный пакет

В свою очередь, Bank of America указывают, что в I квартале расходы по кредитным и дебетовым картам выросли на 4%.

 

Аластер Бортвик

Финансовый директор Bank of America

Потребители – это те, кто продолжает тратить, и это, в конце концов, является основой экономики США. Сигналы от потребителей на данный момент говорят о том, что экономика США, по-прежнему, остается в хорошей форме.

А вот JPMorgan сообщил о росте этого показателя на 7% год к году. Хотя этот банк отметил и то, что остатки на кредитных карточках в указанный период наоборот – выросли.

Обратите внимание! Индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал в марте до 57 пунктов с февральских 64. Апрельский, по нынешним прогнозам, может снизиться до 50 (это на 34% меньше чем год назад).

Что происходит в корпоративном секторе США

В корпоративном секторе США, по данным банков, гораздо больше признаков "отката".

 

Марк Мейсон

Финансовый директор Citigroup

Все готовятся к новым встречным ветрам. Некоторые компании укрепляют и так сильные балансы. Другие ускоряют импорт, чтобы пополнить запасы.

В то же время прибыли банков в I квартале при этом превысили прогнозы аналитиков:

  • чистая прибыль JPMorgan – 14,6 миллиарда долларов;
  • Bank of America – 7,4 миллиарда долларов;
  • Morgan Stanley – 4,3 миллиарда долларов.;
  • Goldman Sachs – 4,7 миллиарда гривен.

В частности, Goldman в этот период зафиксировал рекордный доход в сегменте акций. Показатель роста составил – 27%. У других это значение следующее:

  • JPMorgan – увеличение на 48%;
  • Morgan Stanley – 45%.