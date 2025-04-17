Все для людей: из-за тарифов Трампа американцы начали тратить больше

Статистика показывает, что американцы начали больше тратить средств с кредитных и дебетовых карт. Речь идет именно о I квартале 2025 года.

Почему американцы тратят больше

Представители одного из крупнейших банков Америки – JPMorgan считают, что американцы покупают больше именно из-за опасений относительно роста цен в следствии введения пошлин Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В свою очередь, Bank of America указывают, что в I квартале расходы по кредитным и дебетовым картам выросли на 4%.

Аластер Бортвик Финансовый директор Bank of America Потребители – это те, кто продолжает тратить, и это, в конце концов, является основой экономики США. Сигналы от потребителей на данный момент говорят о том, что экономика США, по-прежнему, остается в хорошей форме.

А вот JPMorgan сообщил о росте этого показателя на 7% год к году. Хотя этот банк отметил и то, что остатки на кредитных карточках в указанный период наоборот – выросли.

Обратите внимание! Индекс потребительских настроений Университета Мичигана упал в марте до 57 пунктов с февральских 64. Апрельский, по нынешним прогнозам, может снизиться до 50 (это на 34% меньше чем год назад).

Что происходит в корпоративном секторе США

В корпоративном секторе США, по данным банков, гораздо больше признаков "отката".

Марк Мейсон Финансовый директор Citigroup Все готовятся к новым встречным ветрам. Некоторые компании укрепляют и так сильные балансы. Другие ускоряют импорт, чтобы пополнить запасы.

В то же время прибыли банков в I квартале при этом превысили прогнозы аналитиков:

чистая прибыль JPMorgan – 14,6 миллиарда долларов;

Bank of America – 7,4 миллиарда долларов;

Morgan Stanley – 4,3 миллиарда долларов.;

Goldman Sachs – 4,7 миллиарда гривен.

В частности, Goldman в этот период зафиксировал рекордный доход в сегменте акций. Показатель роста составил – 27%. У других это значение следующее: