Макрон против Трампа: в Париже ждут новых тарифных угроз из США
- Президент Франции Эмануэль Макрон предупредил о возможных новых тарифных угрозах США из-за регулирования цифровых услуг в Европе.
- Франция и Испания могут оказаться под ударом из-за планов запрета доступа детей к социальным сетям, что может повлиять на американские технологические компании.
Президент США Дональд Трамп лишь недавно угрожал странам Европы высокими тарифами из-за Гренландии, но впоследствии отступил. Теперь президент Франции Эмануэль Макрон предупреждает о новой угрозе.
Почему Макрон ждет новых угроз США?
В новом интервью Макрон предупредил ЕС, что ожидает серьезное столкновение с Вашингтоном уже в этом году, пишет Bloomberg.
На этот раз, по его мнению, причиной станет регулирование цифровых услуг в Европе. Это может спровоцировать Трампа ввести новые сокрушительные тарифы против ЕС.
США в ближайшие месяцы – и это вполне вероятно – будут атаковать нас через цифровое регулирование,
– подчеркнул французский президент.
Он добавил, что под ударом могут оказаться прежде всего Франция и Испания из-за запрета социальных сетей для детей.
Дело в том, что такой шаг закроет американским технологическим гигантам доступ к миллионам молодых пользователей в Европе. А это, свою очередь, приведет к стремительному сокращению доходов от рекламы. Поэтому Трамп может действовать в ответ агрессивно.
Макрон призвал ЕС стать намного жестче в отношениях с американским президентом. Он считает, что европейские страны действуют слишком медленно в отношениях с США и не на том уровне, которого требует ситуация.
Это должно быть моментом нашего пробуждения,
– президент Франции.
Почему ЕС выступает за запрет соцсетей?
Ранее Франция сделала шаг к запрету социальных сетей для детей в возрасте до 15 лет. В стране приняла соответствующий закон и развернула дебаты на уровне Евросоюза.
В ноябре 2025 года Европейский парламент поддержал резолюцию, которая призывает установить минимальный возраст доступа к соцсетям – не ниже 16 лет, сообщало DW.
- На днях же премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что его правительство планирует запрет социальных сетей для детей до 16 лет.
- Также Санчес отметил, что Испания и 5 других европейских стран объединились в "Коалицию цифрово готовых" для регулирования деятельности социальных платформ.
Стоит знать! Первой страной, которая запретила пользование соцсетями для детей в возрасте до 16 лет, стала Австралия.
Какими тарифами уже угрожал Трамп?
Ранее Дональд Трамп пригрозил Франции введением 200% пошлин на шампанское и вина в ответ на позицию президента Эммануэля Макрона. Тот отказался присоединиться к Совету мира, который должен координировать действия по ситуации в Газе и который активно продвигает Вашингтон.
Также Трамп заявил о дополнительных тарифах против восьми стран Европы, которые открыто поддержали Гренландию и выступили против планов США установить контроль над островом. Впрочем, позже он все-таки отказался от этой идеи.
Несмотря на такие заявления, в ЕС к резкой смене риторики американского президента отнеслись сдержанно. В частности, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль подчеркнул, что риск торгового конфликта между США и ЕС остается.