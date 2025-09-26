Южная Корея и Япония хотят добиться более низких тарифов от США. Однако Трамп хочет, чтобы страны авансом вложили средства в американские проекты без никаких гарантий.

Почему Южная Корея и Япония должны выплатить деньги Трампу?

Трамп заявил, что Южная Корея и Япония вместе выплатят 900 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп настаивал на том, что Южная Корея предоставит миллиарды долларов инвестиций "авансом". Он принял это решение, несмотря на утверждения Сеула о том, что страна попадет в финансовый кризис, если выполнит требования США без гарантий.

Однако, заявления Трампа противоречат пониманию Южной Кореей ее торгового соглашения с Соединенными Штатами.

Южная Корея, которая в июле пообещала выделить 350 миллиардов долларов на американские проекты, отказалась от требований США по контролю над средствами, а южнокорейские чиновники заявляют, что переговоры по формализации их торгового соглашения зашли в тупик.

В этом месяце Трамп кроме этого формализовал торговое соглашение с Японией, снизив тарифы на импорт ее автомобилей и других товаров в обмен на 550 миллиардов долларов инвестиций в американские проекты, и американские чиновники заставили Сеул последовать этому примеру.

У нас в Японии это 550 миллиардов долларов, в Южной Корее – 350 миллиардов долларов. Это авансом,

– сказал Трамп журналистам.

И Япония, и Южная Корея заявили, что они сделают инвестиции на основе американских проектов, вместо того, чтобы выплачивать 900 миллиардов долларов авансом.

В меморандуме о взаимопонимании по инвестициям Японии в размере 550 миллиардов долларов, согласованном с Соединенными Штатами в сентябре, также не упоминалось об авансовой выплате средств.

В нем говорится, что инвестиции должны осуществляться "время от времени" до конца срока полномочий Трампа в январе 2029 года. Согласно договору, Токио согласился перевести деньги в течение 45 дней после того, как США выберут проект.

Южная Корея также заявила, что не может позволить себе большие денежные инвестиции. На прошлой неделе президент Ли Чжэ Мен заявил, что без мер предосторожности, таких как валютный своп, экономика Южной Кореи может оказаться в кризисе.

Как пошлины Трампа влияют на экономику стран?

Пошлины Трампа повлияли на глобальную экономику, сообщает 24 Канал со ссылкой на сентябрьский отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ожидается, что глобальный экономический рост сейчас замедлится лишь незначительно – до 3,2% в 2025 году с 3,3% в прошлом году – по сравнению с 2,9%, прогнозируемыми ОЭСР в июне.

Если говорить о Японии, то экономика крахны в этом году выиграет от сильных корпоративных прибылей и восстановления инвестиций, что приведет к росту до 1,1% – с 0,7% – прежде чем импульс исчезнет, и рост замедлится до 0,5% в 2026 году, пересмотрено с 0,4%.

Однако эти прогнозы не учитывают новых требований Трампа о выплате аванса для уменьшения тарифов.

