Что будет с тарифами в Украине в октябре

Отопительный сезон станет самым сложным в Украине за все годы независимости. Однако правительство заявило, что тарифы не будут повышать до окончания военного положения.

Изменятся ли тарифы с 1 октября

Тарифы на распределение (доставку) газа, тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку), а также поставки горячей воды не будут повышаться.

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Тариф на электроэнергию по-прежнему будет зависеть от количества потребленных киловатт семьей (домохозяйством) за месяц: до 250 киловатт – 1,44 гривны за киловатт-часов, более 250 киловатт – 1,68 гривны (с учетом налога на добавленную стоимость).

Однако тариф на газ изменится только для потребителей, которые отказались от годового фиксированного тарифа в пользу переменного месячного.

Все оставшиеся без газопоставщикаРоль ПОН в Украине исполняет "Нафтогаз".

Клиенты поставщика ПОН будут получать газ по стандартной цене – 7,96 гривен за куб. Такой же, как и для постоянных клиентов "Нафтогаза" в рамках базового годового предложения.

Старт отопительного сезона 2022-2023

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отмечал изданию The Guardian, что в этом году отопительный сезон в Украине начнется позже обычного, а закончится - раньше. Температура в помещениях будет на уровне 17-18°C.

Централизованное отопление в домах включат, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха составляет +8°С и ниже. Окончится отопительный сезон, когда температура в течение трех дней будет превышать этот показатель.

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Что купить этой зимой

Туристическая газовая или спиртовая горелка пригодится во время отопительного сезона.

Установите генератор, который для жителей частных домов точно не будет лишним.

Не забывайте о газовом обогревателе. Он поможет при исчезновении отопления.

Конечно, пригодятся фонарик, свечи, керосиновые лампы, зарядные устройства на солнечной батарее, заряженные павербанки.

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