Тарифы в июне изменились: сколько сейчас платят украинцы за электроэнергию, воду и газ
С июня 2023 года некоторые тарифы для населения выросли. В частности, речь идет об электроэнергии, стоимость которой выросла почти вдвое.
Как изменились цены на электроэнергию
С мая 2023 года стоимость электроэнергии подняли до 2,64 гривны за киловатт-часов. Однако это еще не все, НКРЭКУ приняла решение об увеличении тарифа на распределение электроэнергии. Цена вырастет от 25 до 50%.
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Это повышение ожидает 22 компании, вот некоторые из них:
- "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "ДТЭК Днепровские электросети", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские электросети", "Львовоблэнерго" и т.д.
До конца июня компании, входящие в подсанкционную группу VS Energy, будут обслуживать население по старым ценам на распределение. Среди них:
- "Житопроизводительэнерго";
- ЧАО "Кировоградоблэнерго";
- ЧАО "Ровнооблэнерго";
- АО "Черновцыоблэнерго";
- АО "Херсоноблэнерго".
Как изменилась стоимость воды
С 1 июня начали действовать новые тарифы на воду, которые еще раньше анонсировали в НКРЭКУ. Тогда были прогнозы, что стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода вырастет примерно на 30%, но точно назвать не могли.
Цены в разных областях отличаются из-за таких факторов:
- объемов потребления;
- количества потребителей конкретного водоканала;
- особенностей предоставления услуг.
Что с тарифами на газ
Те украинцы, которые пользуются услугами "Нефтегаза", будут платить по тарифу 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.Напомним! В Украине все еще действует мораторий на повышение цен для населения на коммунальные услуги во время военного положения и 6 месяцев после него. Однако тарифы нужно поднять, чтобы подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду.
Однако в Украине работают 9 поставщиков газа, поэтому стоимость у них может варьироваться от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр. Они тоже не будут менять цены до конца весны следующего года.