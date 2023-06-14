Коммуналка в Украине существенно подорожала: за что украинцы будут платить больше

В июне для украинцев подняли несколько тарифов на коммунальные услуги, так что уже в июле они будут платить больше. В частности, изменились цены на электроэнергию и воду.

Цены на электроэнергию выросли

Уже в июле для украинцев придут платежки за коммуналку по новым ценам. Например, стоимость электроэнергии теперь одинакова независимо от использованных киловатт. Она составляет – 2,64 гривны за киловатт-часов. Также цена на распределение света поднялась на 25 – 50% для облэнерго из иллюстрации.

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Для прифронтовых территорий цена света не поменялась.

К слову, чтобы сэкономить на платежках за свет, можно оформить двухзонный и трехзонный тариф. Тогда в не пиковые часы электроэнергия будет стоить дешевле.

Двухзонный тариф:

23:00 – 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);

7:00 – 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонный тариф:

8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Для этого нужно подать заявление на сайте облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет", оплатить поступившую на почту платежку и через две недели человека переведут на выбранный тариф.

Стоимость воды тоже изменилась

Цена на централизованное водоснабжение и водоотвод тоже поднялась, но сумма отличается в каждой области. Потому мы перенесли ее на следующую инфографику.

Что с тарифами на газ

Если вы не нашли своего водоканала на графике, вы можете просмотреть новую стоимость на воду по этой ссылке

Стоимость газа не будет меняться до 1 мая 2024 года. Клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 гривны за кубометр газа. Однако у остальных 8 поставщиков стоимость отличается.