Санкционные ограничения – не преграда: каждый пятый танкер мире принадлежит к "теневому флоту"

Несмотря на любые ограничения российский "теневой флот" перевозил почти 5 миллионов баррелей нефти в сутки в декабре 2025 года. Это около 11% мировых морских перевозок.

Что известно о российском "теневом" флоте?

В частности каждый пятый танкер в международной торговле связывают с обходом санкций, о чем пишет The Economist.

Производительность таких судов падает на 30-70% после внесения в санкционные списки. Кроме того, до 80% российского нефтяного экспорта перевозится танкерами, как раз находящимися под ограничениями.

Некоторые эксперты считают, что к "теневому флоту" может принадлежать до 20% танкеров, вовлеченных в международную торговлю.

Следует напомнить, что в октябре 2025 года США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла". Если учесть еще и различные предыдущие ограничения, то под потенциальные санкции подпадают суда, которые перевозят около 80% российской нефти.

Санкции в частности создают ограничения для судов:

они не могут получить международную сертификацию;

оформить страхование;

пользоваться банковскими услугами финансовых учреждений и тому подобное.

Обратите внимание! Из-за всех этих факторов российская нефть все чаще "застревает" в море.

Ограничения против конкретных судов также демонстрируют эффект. Например, танкер, который внесен в европейский "черный список", должен прокладывать длинные маршруты, чаще осуществлять перегрузки и избегать портов с жестким контролем.

Таким образом производительность таких судов падает:

на 30% в течение шести месяцев после внесения в список ЕС;

на 70% после включения в санкционный перечень США.

В частности Россия начала массово скупать старые танкеры. Они меняют владельцев, флаги и маршруты, а также выключают системы идентификации и перегружают нефть. В отличие от обычных кораблей, которые с возрастом "падают в цене", такие суда дорожают – из-за спроса со стороны России.

Важно! К тому же в январе 2026 года Евросоюз запретил импорт любых продуктов, изготовленных из российской нефти. А следующий пакет санкций может еще больше усложнить работу "теневого флота".

Напомним, что в 2025 году в NYT писали, что "теневой флот" России составляет 17% из всех нефтяных танкеров мира и насчитывает около 940 судов. Это на 45% больше, чем в 2024 году.

Средний возраст таких танкеров – около 20 лет. Тогда в нефтяном флоте в целом – 13.

Некоторые подобные суда существовали еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Но после этого они стали значительно более распространенными.

Обратите внимание! Эксперты считают, что санкции не выводят эти танкеры из бизнеса, а выводят их из легального бизнеса.

Что известно о санкциях от ЕС?