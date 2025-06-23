Отопительный сезон в Украине: тепло будут поставлять по новым правилам

В Украине утвердили новые правила пользования тепловой энергией. Это произошло на заседании НКРЭКУ 18 июня 2025 года.

Поставка тепла зимой

Правила пользования предусматривают ряд гарантий по доступу к системам теплоснабжения для пользователей тепловой энергии, передает 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ.

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Принятию Правил пользования предшествовало их активное обсуждение рабочей группой с участием центральных органов исполнительной власти, общественных организаций и союзов, 18-ти предприятий теплокоммунэнерго, а также экспертов в сфере теплоснабжения,

– говорится в тексте.

Отмечается, что целью этих гарантий является недопущение злоупотребления монопольным положением отдельными субъектами хозяйствования отрасли теплоснабжения. В частности речь идет и о теплотранспортирующих организациях.

Правила пользования предусматривают:

гарантии по доступу к системам теплоснабжения для пользователей тепловой энергии,

права, обязанности и ответственность пользователей;

урегулирование вопросов разрешения споров между участниками договорных отношений;

особенности расчета за тепловую энергию, потерь тепловой энергии в тепловых сетях и утечек

теплоносителя между пользователями;

основы учета тепловой энергии;

перерасчет стоимости за несоблюдение договорных отношений;

введение конкурентной системы теплоснабжения для определения особенностей функционирования системы централизованного теплоснабжения независимых производителей.

Обратите внимание! Правила также включают в себя договоров купли-продажи тепловой энергии, транспортировки тепловой энергии, поставки тепловой энергии и тому подобное.