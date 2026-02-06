Эпоха "советских монстров" закончилась: как Киеву готовиться к следующим атакам на ТЭЦ

Массированные атаки России на основные ТЭЦ Киева лишили отопления жителей более тысячи многоэтажек. Война показала, что централизованная система теплоснабжения столицы уязвима и требует рассредоточения.

Какие главные уроки военной зимы 2025 – 2026 года?

Завершение этого и подготовка к следующему отопительному сезону в Киеве должна учитывать несколько ключевых моментов, которые усилят устойчивость системы и способность реагировать на чрезвычайные ситуации. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Андрей Закревский.

Часть многоэтажек Киева осталась без отопления после обстрела Россией Дарницкой ТЭЦ. По данным городских властей, речь идет о более 1100 жилых домов, расположенных в Дарницком и Днепровском районах. В них пришлось слить воду из систем, чтобы избежать оттаивания.

По заключению специалистов, вернуть отопление этим домам в ближайшее время не удастся, ведь на полноценное восстановление работы теплоэлектроцентрали нужны минимум два месяца – при условии отсутствия новых ударов со стороны России.

По мнению эксперта Андрея Закревского, последние атаки на объекты теплоснабжения в столице показали, что стоит отходить от принципа концентрации в обеспечении коммунальных услуг.

Андрей Закревский Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Мне кажется, они (удары России, – 24 Канал) закрыли тему срочных ремонтов этих ТЭЦ для этого сезона. Они наконец привели к тому, что сейчас надо уже сосредотачиваться на децентрализованных системах энергоснабжения, обеспечении автономного тепла, когенерационных установок. Мне кажется, что это была последняя поставленная точка, что эти советские монстры сейчас становятся для Украины неактуальными. Это основной и главный вывод.

Эксперт говорит, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону нужно максимально диверсифицировать тепловые пункты и пункты циркуляции теплоносителя. Кроме того, стоит существенно повышать престиж профессии работников коммунальных служб, ведь именно от них зависит поддержание работы системы и скорость восстановления после повреждений.

Разбить Киев должны на тепловые острова, которые включают не тысячи зданий, а десятки. Даже не сотни, а десятки зданий. Это первое. Второй момент, что энергетики и коммунальщики должны быть мобильными, иметь хорошую заработную плату. И нужно навести порядок с бронированием этих специалистов, именно низкого звена, и повышением заработных плат не сейчас на 20 тысяч гривен за эти дни, а так, чтобы люди в очередь становились в ОСМД и ЖЭКов,

– говорит Андрей Закревский.

По наблюдениям эксперта, Россия отходит от тактики попыток устроить масштабное обесточивание страны, сосредоточившись вместо этого на поражении объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Таким образом враг пытается создавать условия, при которых даже при наличии света помещения становятся непригодными для проживания.

Какова ситуация с тепло и электроснабжением в Киеве?