Россияне ждали, – эксперт сказал, как быстро можно восстановить обстрелянные ТЭС "Центрэнерго"
- Россияне массированно атаковали Украину ночью 8 ноября, в результате чего две теплоэлектростанции "Центрэнерго" остановились.
- Восстановление обстрелянных ТЭС может занять от нескольких месяцев до более года, в зависимости от степени повреждений.
Россия массированно обстреляла Украину 8 ноября. В результате остановилась работа двух теплоэлектростанций "Центрэнерго" – Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевской области. Это были прогнозируемые удары.
Для того, чтобы восстановить ТЭС, нужно несколько месяцев или даже более года. Это 24 Каналу отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Смотрите также Без электроэнергии много часов подряд: как будут выключать свет 10 ноября
Сколько времени нужно для восстановления?
Владимир Омельченко объяснил, что все зависит от степеней повреждения. В марте 2024 года были массированные атаки по "Центрэнерго", а сейчас ноябрь 2025. За это время восстановили часть, а не все. Потому что не было возможности восстановить все.
Поэтому некоторое оборудование на тепловых электростанциях можно восстановить за месяц или за два. А некоторое – возможно, и более чем за год.
Это были прогнозируемые удары. Действительно они не били, не атаковали так масштабно до осени. Они ждали, пока состоятся все ремонты. И потом уже ударили перед самой зимой для того, чтобы мы не успели починить эти станции,
– подчеркнул директор энергетических программ.
Что известно об атаке 8 ноября?
После ночной массированной атаки России на Украину 8 ноября все ТЭС "Центрэнерго" остановились и больше не генерируют электроэнергию. В течение ночи враг бил по всей генерации ТЭС, в результате чего станции оказались в огне.
В "Центрэнерго" сообщили, что по ее тепловым электростанциям, которые удалось восстановить после масштабной российской атаки 2024 года, был нанесен удар "невиданным ранее количеством ракет и бесчисленным количеством дронов". Там заверили, что будут работать над восстановлением, ремонтом и внедрением новой генерации.
Заместитель министра энергетики Роман Андарак поделился прогнозом по восстановлению ТЭС "Центрэнерго". По его словам, делать точные прогнозы относительно ремонта ТЭС сложно. Атака произошла только накануне, и уровень повреждений еще устанавливают.