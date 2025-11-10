Росіяни чекали, – експерт сказав, як швидко можна відновити обстріляні ТЕС "Центренерго"

Росія масовано обстріляла Україну 8 листопада. Внаслідок цього зупинилась робота двох теплоелектростанцій "Центренерго" – Зміївська ТЕС на Харківщині та Трипільська ТЕС на Київщині. Це були прогнозовані удари.

Для того, щоб відновити ТЕС, потрібно кілька місяців або навіть понад рік. Це 24 Каналу зауважив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Дивіться також Без електроенергії багато годин поспіль: як вимикатимуть світло 10 листопада

Скільки часу треба для відновлення?

Володимир Омельченко пояснив, що усе залежить від ступенів пошкодження. У березні 2024 року були масовані атаки по "Центренерго", а зараз листопад 2025. За цей час відновили частину, а не все. Тому що не було можливості відновити все.

Тому деяке обладнання на теплових електростанціях можна відновити за місяць чи за два. А деяке – можливо, і більше ніж за рік.

Це були прогнозовані удари. Дійсно вони не били, не атакували так масштабно до осені. Вони чекали, поки відбудуться всі ремонти. І потім уже вдарили перед самою зимою для того, щоб ми не встигли полагодити ці станції,

– підкреслив директор енергетичних програм.

Що відомо атаку 8 листопада?