Целая ТЭС: какая страна Евросоюза спасает украинскую энергетику

На фоне массированных обстрелов, одна из стран ЕС регулярно предоставляет Украине энергопомощь. И это не только оборудование для ремонта. На этот раз хотят передать собственную ТЭС.

Кто передаст Украине ТЭС?

О том, какая страна решила отдать одну из своих теплоэлектростанций и почему, говорится в сообщении Байбы Браже.

Так, министр иностранных дел Латвии перед заседанием Совета ЕС сообщила, что ее страна демонтирует одну из ТЭС и готова передать объект Украине.

Латвия делает все возможное... Мы только что предоставили очередной пакет энергетической поддержки и готовим еще один, включая буквально перемещение демонтированной в Латвии теплоэлектростанции, которая нам больше не нужна,

– отметила Браже.

Министр не раскрыла деталей относительно технических характеристик станции. Однако отметила поддержку Украины, в частности речь идет и о военной поддержке в рамках инициативы PURL.

Поддерживает ли Латвия новые санкции против России?

"Суспільне" пишет, что Байба Браже прокомментировала 20-й пакет санкций. Министр говорит, что ограничения прежде всего коснутся морских перевозок.

Очевидно, что война России терпит неудачу. Даже если ее продвижение измеряется считанными метрами в день, Украина вернула значительные территории. Это четко показывает, что Россия не достигает своих стратегических целей на поле боя. Поэтому мы не должны позволить ей достичь их за столом переговоров,

– добавила Браже.

В то же время она подчеркнула, что только совместными силами можно помочь Украине, поэтому партнеры должны понимать это и объединяться ради цели.

Что известно о помощи от партнеров и энергоситуации в столице?

Так, Финляндия выделила 20 миллионов евро на поддержку Украины. Деньги направят на ремонт поврежденного жилья и первые потребности для обеспечения украинцев теплом.

В то же время в столице действуют индивидуальные отключения света, как временное решение. Однако спрогнозировать, когда именно Киев вернется к привычным графикам – невозможно. Это связано с регулярными атаками России на энергетическую инфраструктуру.