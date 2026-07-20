На фоне проблем с бензином и дизельным топливом топливо в России активно направляют в столицу. В то же время жители провинций продолжают стоять в очередях и сталкиваться с дефицитом.

Что происходит с топливом в России

Таким образом, Кремль может избежать протестов в Москве, потому что в Центре противодействия дезинформации подчеркнули это.

По данным анализа профильных сервисов, города Москва и Санкт-Петербург переведены в режим "приоритетного снабжения". Так, в столице России работают 85% заправок, а очереди на них минимальны.

В регионах страны ситуация противоположная: уже были вынуждены закрыться до 50% АЗС. При этом топливо отпускают по QR-кодам или в четные и нечетные дни. То есть дефицит топлива обостряется.

Правительство России перераспределяет остатки бензина. И все ресурсы направляются именно в Москву.

При этом "платят" за это только регионы. Как отметили в ЦПД, в Пермском крае и Карелии зафиксированы случаи смерти пожилых людей в очередях за бензином.

"Забота о людях" всегда заканчивается там, где начинается угроза комфорту московской элиты,

– подчеркнули в сообщении.

Таким образом, топливный кризис затрагивает именно регионы России. В то время как жители столицы сталкиваются с минимальным количеством проблем, ведь правительство пытается максимально смягчить трудности.

Что еще известно о событиях в России

Напомним, что в стране-агрессоре на фоне топливного кризиса массово выставляют на продажу АЗС. Стоимость одной колеблется от 1 до 150 миллионов рублей.

В частности, в Москве 85% заправочных станций 13–14 июля отпускали топливо как минимум раз в сутки. В то время как в российских регионах наблюдается значительный дефицит бензина.