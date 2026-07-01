Россия все больше испытывает дефицит авиационного топлива: как Кремль пытается преодолеть последствия

Топливный кризис в стране-агрессоре не утихает, а набирает обороты. Дефицит авиационного керосина вынуждает Кремль срочно менять логистику поставок.

Об этом Служба внешней разведки сообщила в своих социальных сетях.

Смотрите также : Вместо больниц и дорог – на танки: как российские регионы покупают лояльность Кремля

Что происходит в России?

Россия столкнулась с стремительным ростом цен на топливо. С начала июня средняя стоимость авиакеросина в аэропортах выросла более чем на 17 процентов. Однако есть регионы, где кризис гораздо серьезнее. В Махачкале цена подскочила на 64 процента.

Эта ситуация имеет ощутимые последствия для авиаперевозчиков. Российская компания "Азимут" заявила о сокращении поставок топлива примерно на 30 процентов от обещанных ранее объемов. Кремль прибег к ряду антикризисных мер:

изменение логистики поставок;

наращивание импорта;

запрет на экспорт.

Россия существенно увеличила импорт из дружественных стран. В мае 2026 года она получила из Беларуси 5,17 тысячи тонн авиационного керосина, а это втрое больше по сравнению с прошлым годом. В этом месяце цифры только растут. За первые 10 дней июня поставки достигли 2,6 тысячи тонн.

Кремль планирует импортировать топливо международного стандарта Jet A-1 из Китая или Туркменистана. Затем его планируют смешивать с российскими продуктами.

Насколько серьезна эта проблема?

По сравнению с прошлогодними показателями масштаб проблемы становится все более очевидным. В 2025 году страна-агрессор произвела около 11,4 миллиона тонн авиатоплива. Из них почти 1,4 миллиона тонн приходилось на московский НПЗ, который ВСУ поразили в этом году.

До обострения кризиса Россия была нетто-экспортером авиатоплива, поставляя за границу в среднем около 30 тысяч баррелей в сутки – преимущественно в Турцию, Казахстан и Узбекистан. Теперь даже Астана, традиционный покупатель российского топлива, вынуждена искать альтернативные источники из-за сокращения поставок из России,

– сообщили в Службе внешней разведки.

Дефицит выходит за рамки внутреннего рынка. Параллельно Кремль вводит прямые ограничения. С 1 июня по 30 ноября 2026 года российские власти ввели временный запрет на экспорт авиатоплива.

Также Москва планирует ввести аналогичное ограничение на дизельное топливо. Ситуация с энергоресурсами будет зависеть от того, сможет ли Кремль быстро компенсировать утраченные объемы внутреннего производства за счет импорта.

Однако для России не все будет так просто. Беларусь способна удовлетворить российские потребности лишь частично. Импорт JET A-1 из других стран также не станет панацеей. Он требует адаптации логистики, дополнительных сертификаций и технического согласования для смешивания с российскими марками.

Импорт может быть лишь временным вспомогательным вариантом. Последствия кризиса могут оказаться для России более далекоидущими. Кремль из-за нестабильности может перестать быть достаточно привлекательным в глазах покупателей, которые годами приобретали его энергоресурсы.

Топливный кризис в России усугубляется

Благодаря украинским "дальнобойным санкциям" российская промышленность испытывает все больше проблем. 24 июня нефтеперерабатывающий завод NORSI в Нижегородской области прекратил работу. Он является четвертым по величине нефтеперерабатывающим заводом страны-агрессора и вторым по величине производителем бензина.

Украинские атаки привели к тому, что дефицит топлива распространился из оккупированного Крыма на соседние районы юга России и даже на Москву. Почти по всей России для водителей ввели ограничения на объемы покупки топлива, о чем пишет Reuters.