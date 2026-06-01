Об этом сообщает Reuters.

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Что произошло в России?

NORSI является четвертым по величине нефтеперерабатывающим заводом страны-агрессора и вторым по величине производителем бензина. В среду, 24 июня, он прекратил работу. Это негативно скажется на российской экономике. Вероятно, дефицит топлива в стране усилится.

Владимир Путин назвал это "атакой на гражданскую инфраструктуру". Он утверждает, что удары ВСУ якобы направлены на то, чтобы посеять раздор среди населения. Украина же заявила, что её дроновые атаки на российские энергетические объекты направлены на сокращение главного источника финансирования войны и приближение войны к домам россиян.

Петербургская международная товарная биржа приостановила продажи продукции компании NORSI с 24 июня. Губернатор Нижегородской области признал, что неназванный промышленный объект на территории региона был поврежден в результате падения обломков беспилотников.

Что известно о НПЗ NORSI?

Украинская атака повредила первичный нефтеперерабатывающий агрегат CDU-5 на НПЗ NORSI. Мощность агрегата составляет 12 000 метрических тонн в сутки. Это — около четверти общего производственного потенциала предприятия. Нефтеперерабатывающий завод может задействовать другие подразделения для возобновления работы в ближайшем будущем.

НПЗ расположен примерно в 450 километрах к востоку от Москвы. Завод способен перерабатывать около 15 миллионов тонн сырой нефти в год. Он может производить около 5 миллионов тонн бензина, более 5 миллионов тонн дизельного топлива, 2 миллиона тонн мазута и около 500 тысяч тонн битума.

Топливный кризис в России

Дефицит топлива в России фиксируется уже даже во Владивостоке на Дальнем Востоке. Ограничения на продажу бензина ввели даже в Омске, где работает крупнейший в стране НПЗ. Кризис охватил большинство регионов России.

Удары украинских дронов по российским НПЗ не только вызвали дефицит в стране-агрессоре, но и подтолкнули цены на топливо вверх. Такого резкого роста в России не видели десятилетиями.