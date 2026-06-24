Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что если проблемы с топливом дошли даже до Владивостока, то это свидетельствует о том, что у российской нефтегазовой промышленности серьезные проблемы. Сейчас может сложиться даже забавная ситуация, когда Китай, который дешево покупает российскую нефть, будет перерабатывать её в бензин и продавать России.

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Чего ожидать дальше?

Как подчеркнул Свитан, ограничения на продажу бензина ввели даже в Омске, где работает крупнейший в РФ НПЗ. Топливный кризис охватил большинство регионов России.

Сейчас Силам обороны Украины важно продолжать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, нефтяным терминалам, узлам транспортировки нефти и т. д.

Уже давно не было атак по этим объектам. Нельзя прекращать удары по НПЗ, потому что россияне их восстановят. В целом всю нефтяную промышленность нужно регулярно подвергать ударам. Не будет топлива – остановится экономика,

– подчеркнул Свитан.

В России серьезный топливный кризис: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что 24 июня украинские беспилотники нанесли удар по Оренбургской области. Известно, что под атаку попал местный газоперерабатывающий завод. Там произошел пожар.