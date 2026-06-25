Про це повідомляє Reuters.

Дивіться також Нестача палива у Росії через удари України: Кремль дав громадянам несподівану пораду

Що сталось у Росії?

NORSI є четвертим найбільшим нафтопереробним заводом країни-агресорки та другим за величиною виробником бензину. У середу, 24 червня, він припинив працювати. Це негативно вплине на російську економіку. Ймовірно, дефіцит палива в країні збільшиться.

Володимир Путін назвав це "атакою на цивільну інфраструктуру". Він стверджує, нібито, удари ЗСУ намагаються посіяти розбрат серед населення. Україна ж заявила, що її дронові атаки на російські енергетичні об'єкти мають на меті зменшення головного джерела фінансування війни та наближення війни до домівок росіян.

Петербурзька міжнародна товарна біржа зупинила продажі продукції від NORSI з 24 червня. Губернатор Нижньогородської області визнав, що неназваний промисловий об'єкт на території регіону був пошкоджений внаслідок⁠ падіння уламків безпілотників.

Що відомо про НПЗ NORSI?

Українська атака пошкодила первинний нафтопереробний підрозділ CDU-5 в NORSI. Потужність агрегату становить 12 000 метричних тонн на день. Це – близько чверті загального виробничого потенціалу підприємства. Нафтопереробний завод може використовувати інші підрозділи для відновлення роботи в найближчому майбутньому.

НПЗ розташований приблизно за 450 кілометрів на схід від Москви. Завод може переробляти близько 15 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Він може виробляти близько 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного палива, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 тисяч тонн бітуму.

Паливна криза в Росії

Дефіцит палива в Росії фіксують вже навіть у Владивостоку на Далекому Сході. Обмеження на продаж бензину запровадили навіть в Омську, де функціонує найбільший в країні НПЗ. Криза охопила більшість регіонів Росії.

Удари українських дронів по російських НПЗ не лише викликали дефіцит в країні-агресорці, але підштовхнули ціни на пальне вгору. Такого різкого зростання в Росії не бачили десятиліттями.