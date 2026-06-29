Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

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Что происходит в России?

Еще недавно эту тему не поднимали так часто, поскольку считали ее слишком деликатной. На фоне разваленного коммунального хозяйства, недофинансированной медицины и запущенной инфраструктуры любое упоминание о миллиардах, направляемых на фронт, могло негативно восприниматься населением.

Теперь всё наоборот. Губернаторы превратили военные расходы в главный пункт своих отчётов, будто речь идёт не о вынужденных расходах, а о поводе для гордости,

– говорится в отчете.

В дотационных регионах расходы на войну могут достигать 20 процентов всех имеющихся ресурсов. В "финансово благополучных субъектах" страны-агрессора этот показатель не опускается ниже 10 процентов.

Краснодарский край в 2026 году заложил в бюджет 231,6 миллиона долларов на поддержку агрессивной войны. Ленинградская область в прошлом году потратила на военные нужды 327 миллионов долларов, и это без учета взносов крупного бизнеса, который тоже вынужден платить.

Якутия представила один из самых подробных публичных отчетов. С февраля 2022 года она передала российским оккупационным войскам технику и оборудование на сумму 55,9 миллиона долларов. Только за 2025 год на поддержку военнослужащих и их семей потратили 147,1 миллиона долларов.

Контрактные выплаты, техника, гуманитарная помощь, компенсации раненым и семьям погибших, а также другие социальные программы обошлись региону в 340–408 миллионов долларов только за 2025 год. Часть этих денег берут прямо из бюджета, другую — через коррупционные схемы и подставные фонды, чтобы скрыть реальные масштабы.

На что Россия тратит деньги?

Давление на региональные бюджеты нарастает сразу по нескольким направлениям:

единовременные выплаты по контрактам с Минобороны, размер которых большинство регионов продолжало повышать в течение 2025–2026 годов;

закупка автомобилей, дронов, средств связи, генераторов и другого снаряжения для воинских подразделений;

социальная поддержка участников боевых действий: компенсации, медицинская реабилитация, жилищные программы, льготы в сфере образования;

активное использование внебюджетных фондов и средств крупного бизнеса для маскировки реальных масштабов военных расходов;

защита территории России от ударов беспилотников и ракет.

Российские эксперты прогнозируют, что при формировании бюджетов на 2027 год эти статьи расходов останутся одними из главных. Это означает, что деньги, которые должны были пойти на гражданскую инфраструктуру, социальную сферу и экономическое развитие, пойдут на войну.

Публичная отчетность губернаторов выполняет одновременно несколько задач: оправдывает сокращение социальных программ, демонстрирует покорность федеральному центру и дает основания просить у Москвы дополнительные средства. Военная отчетность из бюрократической процедуры превратилась в инструмент торговли региональных властей с Кремлем.

Проблемы россиян из-за войны

В результате украинских ударов часть заводов страны-агрессора была вынуждена сократить производство или временно приостановить работу. Это привело к перебоям с поставками бензина, ограничениям на продажу и многочасовым очередям на заправках по всей территории России. Мэр одного из городов распорядился установить по обочинам дорог биотуалеты, чтобы уменьшить неудобства для водителей.

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам усиливают общее инфляционное давление в России. В частности, такие атаки затрудняют усилия Кремля по проведению денежно-кредитной политики.