Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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Що відбувається в Росії?

Ще нещодавно цю тему не підіймали так часто, бо вважали надто чутливою. На тлі розваленого комунального господарства, недофінансованої медицини та занедбаної інфраструктури будь-яка згадка про мільярди, спрямовані на фронт, могла негативно сприйматись населенням.

Тепер усе навпаки. Губернатори перетворили воєнні видатки на головний пункт своїх звітів, ніби йдеться не про вимушені витрати, а про привід для гордості,

– сказано у звіті.

У дотаційних регіонах витрати на війну можуть досягати 20 відсотків усіх наявних ресурсів. У "фінансово благополучних суб'єктах" країни-агресорки цей показник не опускається нижче 10 відсотків.

Краснодарський край у 2026 році заклав у бюджет 231,6 мільйона доларів на підтримку агресивної війни. Ленінградська область минулого року витратила на воєнні потреби 327 мільйонів доларів, і це без урахування внесків великого бізнесу, який теж змушений платити.

Якутія представила один з найдетальніших публічних звітів. З лютого 2022 року вона передала російським окупаційним військам техніки й обладнання на 55,9 мільйона доларів. Лише за 2025 рік на підтримку військовослужбовців та їхніх сімей витратили 147,1 мільйона доларів.

Контрактні виплати, техніка, гуманітарка, компенсації пораненим і сім'ям загиблих та інші соціальні програми обійшлися регіону у 340 – 408 мільйонів доларів лише за 2025 рік. Частину цих грошей беруть прямо з бюджету, іншу через корупційні схеми та підставні фонди, щоб приховати реальні масштаби.

На що Росія витрачає гроші?

Тиск на регіональні бюджети наростає одразу з кількох напрямків:

одноразові виплати за контракти з міноборони, розмір яких більшість регіонів продовжувала підвищувати впродовж 2025 – 2026 років;

закупівля автомобілів, дронів, засобів зв'язку, генераторів та іншого спорядження для військових підрозділів;

соціальна підтримка учасників бойових дій: компенсації, медична реабілітація, житлові програми, освітні пільги;

активне використання позабюджетних фондів і коштів великого бізнесу, щоб маскувати реальні масштаби військових видатків;

захист території Росії від ударів безпілотників і ракет.

Російські експерти прогнозують, що під час формування бюджетів на 2027 рік ці статті витрат залишаться одними з головних. Це означає, що гроші, які мали піти на цивільну інфраструктуру, соціальну сферу й економічний розвиток, підуть на війну.

Публічна звітність губернаторів виконує одночасно кілька задач: виправдовує урізання соціальних програм, демонструє покірність федеральному центру та дає підстави просити в Москви додаткові гроші. Військова звітність із бюрократичної процедури перетворилась на інструмент торгу регіональної влади з Кремлем.

Проблеми росіян через війну

В результаті українських ударів, частина заводів країни-агресорки була змушена скоротити виробництво або тимчасово призупинити роботу. Це призвело до перебоїв із постачанням бензину, обмежень на продаж і багатогодинних черг на заправках по всій території Росії. Мер одного з міст розпорядився встановити обабіч дороги біотуалети, аби зменшити незручності для водіїв.

Українські удари по російських нафтопереробних заводах посилюють загальний інфляційний тиск у Росії. Зокрема, такі атаки ускладнюють зусилля Кремля щодо проведення монетарної політики.