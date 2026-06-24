Топливный кризис в России набирает обороты: в оккупированном Крыму ужесточают ограничения

Россия сталкивается со всё более серьёзными проблемами на фоне топливного кризиса. В настоящее время правительство страны рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива. В то же время существует возможность импорта топлива для борьбы с дефицитом.

Что происходит в России

Особенно это касается временно оккупированного Крыма, о чем пишет Reuters.

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Президент России Владимир Путин также впервые прокомментировал недавние удары Украины по гражданской инфраструктуре, в частности по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. По его словам, эти атаки являются попыткой дестабилизировать общество.

Он также призвал правительство принять дополнительные меры для минимизации последствий этих ударов.

Во многих регионах России сообщают:

об ограничении продажи топлива;

росте цен на нефтепродукты;

длинные очереди на автозаправках.

Обычно Россия экспортирует как нефть, так и различные нефтепродукты. Однако из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы она уже была вынуждена запретить экспорт бензина и авиационного топлива.

По данным рынка и LSEG, морской экспорт российского дизельного топлива и газойля в апреле вырос на 8% по сравнению с мартом — до примерно 3,25 миллиона тонн. Это лишь немного меньше, чем 3,3 миллиона тонн в апреле прошлого года.

В мае объемы экспорта оставались стабильными. Среди основных покупателей российского дизельного топлива — Бразилия и Турция.

"Власти" оккупированного Севастополя объявили о "временных принудительных мерах", в частности о приостановке работы общественного транспорта после 22:00 и закрытии крупных магазинов и кафе после 20:00. Также была уменьшена интенсивность уличного освещения.

В то же время производство бензина в России на прошлой неделе было примерно на 25% ниже среднесуточного уровня июня 2025 года. Согласно данным LSEG и рыночных источников, морской экспорт российских нефтепродуктов в первой половине июня сократился примерно на 15% по сравнению с первой половиной мая из-за внеплановых ремонтов НПЗ после серии атак беспилотников.

Таким образом, украинские удары оказались достаточно успешными. Им удалось нанести ущерб российскому населению и заставить власти искать варианты выхода из сложной ситуации. Также Украина фактически "парализовала" жизнь во временно оккупированном Крыму.

Что ещё известно о топливном кризисе

Топливный кризис в России дошел до главного нефтедобывающего региона. Там ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива.

Россия в настоящее время рассматривает вариант с запретом экспорта дизельного топлива. Также правительство стремится увеличить поставки топлива.