Бензин для избранных: в России после талонов придумали новый порядок на АЗС

В России на фоне топливного кризиса политики призывают население "драматизировать ситуацию" и терпеть. Между тем сами чиновники ждать не собираются –: на АЗС начали заправлять их автомобили без очереди.

Какие привилегии у чиновников в России

В Саратове на АЗС "Роснефти" бензин отпускают только местным государственным служащим и специальному транспорту скорой помощи, спасателям и полиции, пишет The Moscow Times.

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По данным местных СМИ, журналисты видели на заправке представителя районной администрации Саратова, центров оказания государственных услуг и "Почты России".

Очевидцы утверждают, что слышали, как один из чиновников произнес в адрес работника АЗС слово "правительство", после чего его автомобиль начали заправлять.

В других регионах российские СМИ отмечают подобную практику:

Так, в Краснодаре опять же на АЗС "Роснефти" разрешают отпускать бензин только государственным служащим, предъявившим служебное удостоверение.

опять же на АЗС "Роснефти" разрешают отпускать бензин только государственным служащим, предъявившим служебное удостоверение. В Волгограде на заправке "Газпрома" бензин могут приобрести только владельцы специальных топливных карт. Сотрудники говорят, что эти карты оплачивают полиция, больницы и государственные администрации.

на заправке "Газпрома" бензин могут приобрести только владельцы специальных топливных карт. Сотрудники говорят, что эти карты оплачивают полиция, больницы и государственные администрации. На трассе между Челябинском и Екатеринбургом заправка "Роснефти" тоже продает топливо только чиновникам и экстренным службам.

Почему на АЗС ввели приоритеты

Приоритетное обслуживание государственных служащих вызвано острым топливным кризисом, охватившим практически всю Россию.

Хотя официально ограничения на продажу топлива ввели лишь в 40 регионах, однако в реальности различные лимиты уже действуют в 88 из 89 регионов России и на временно оккупированных украинских территориях. Единственным исключением пока остается Чукотка.

Большинство регионов запретили продажу топлива в канистры. Также действуют ограничения от 20 до 40 литров бензина "на одного человека" или до 80 литров дизельного топлива.

Из-за этого водители вынуждены часами ждать в очередях, в то время как "избранные" могут заправиться без проблем, от чего напряжение в обществе только растет.

Очевидно, что существует социальный кризис, связанный с топливом, и он может перерасти в политический, хотя пока серьезных последствий нет. Это усиливает чувство усталости, которое переходит в раздражение,

– пояснил политический аналитик Андрей Колесников.

Таким образом, топливный кризис в России продолжает обостряться, перерастая в социальный. На фоне инфляции, перебоев с мобильным интернетом и усталости от войны дефицит топлива вызывает все большее недовольство среди россиян, но власти, как обычно, закрывают на это глаза.

Между тем в соцсетях уже распространяются видео, на которых водители в России дерутся, ожидая своей очереди на заправку. А фермеры опасаются, что не смогут собрать урожай из-за нехватки топлива.