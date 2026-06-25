Топливный кризис выходит из-под контроля: в России останавливается транспорт

Дефицит топлива в России уже охватил более двух третей регионов. Однако проблемы вышли далеко за рамки очередей на заправках и ограничений на продажу бензина и дизельного топлива.

Где останавливается общественный транспорт

В стране начались перебои в работе общественного транспорта. О трудностях сообщают как минимум в четырех регионах России, а также во временно оккупированном Крыму, пишет The Moscow Times.

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Забайкальский край

В Борзинском округе с 25 июня сократили график движения городских автобусных маршрутов. Такой шаг объяснили "ограниченным количеством дизельного топлива".

Даже в столице края, Чите, стало сложнее достать топливо для общественного транспорта. Например, вчера первый рейс маршрута №40 просто отменили, так как водитель не смог вовремя заправиться.

К тому же сократили и количество регулярных рейсов между Читой и соседними населёнными пунктами из-за нехватки бензина.

Калужская область

В Ульяновском районе чиновники объявили об отмене всех пригородных автобусных маршрутов, даже не назвав даты возобновления.

Причиной назвали нехватку дизельного топлива. И это при том, что ещё несколько дней назад губернатор области уверял, что запасов топлива достаточно.

Ростовская область

В Каменском районе перевозчик ограничил работу не одного, а сразу целого ряда маршрутов общественных автобусов. Он отметил, что был вынужден пойти на такой шаг после введения лимитов на отпуск топлива на АЗС.

Тульская область

В Алексинском районе глава местной транспортной компании заявил, что в ближайшие дни не менее 18 автобусов не смогут выйти на маршруты из-за дефицита топлива.

При этом он добавил, что в районах, где нет крупных сетей АЗС, проблема стоит гораздо острее.

Крым

На оккупированном полуострове ситуация ухудшается. Из-за дефицита топлива еще 5 июня на маршруты не вышли около 400 автобусов.

Оккупационные власти были вынуждены ввести специальный порядок заправки общественного транспорта.

Таким образом, все попытки российского правительства сдержать дефицит топлива пока не принесли результата. Ведь производство бензина в стране упало примерно на 25% по сравнению с июнем прошлого года, а заменить эти объемы импортом сложно, долго и дорого.

Напомним, из-за ударов по НПЗ дефицит бензина охватил как минимум 53 региона России, а в отдельных областях и оккупированном Крыму действуют жесткие лимиты на продажу топлива.