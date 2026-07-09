Кризис заставил обратиться к союзникам: Россия увеличила закупки бензина в 20 раз

Закупки топлива из Беларуси в Россию достигли исторического рекорда. Таким образом Кремль пытается восполнить дефицит на внутреннем рынке.

Что происходит в России на фоне топливного кризиса

Кризис охватил регионы от Дальнего Востока до Калининграда, о чем пишет Reuters на платформе TradingView

В июне поставки автомобильного бензина с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Россию превысили 181 тысячу тонн. Это почти в три раза больше, чем в мае, когда поставки составляли 77 тысяч тонн.

По итогам первого полугодия закупки бензина в Беларуси выросли в 20 раз – до 453 тысяч тонн.

В то же время импорт дизельного топлива из Беларуси за январь–июнь вырос в пять раз – до 256 тысяч тонн.

А в прошлом месяце в Россию было отгружено более 16 тысяч тонн белорусского авиационного топлива, что втрое больше, чем в мае.

Таким образом, Россия пытается решить проблемы, возникшие в результате украинских ударов по НПЗ страны-агрессора. В частности, Кремль обращается к союзникам, чтобы получить бензин и дизельное топливо.

Как помощь России влияет на Беларусь

Напомним, что Беларусь в настоящее время поставляет России нефтепродукты по чисто рыночным ценам. Например, бензин А-92 в крупном опте стоит 94 рубля за литр, тогда как средняя розничная цена на заправках России на начало июля составляла всего 65 рублей за литр.

Следует также добавить, что цены на топливо в Беларуси тоже изменились. Только за одну неделю цена бензина из Беларуси подскочила на 6% – до 127 тысяч рублей за тонну.