Топливный кризис продолжает распространяться: ограничения введены почти во всех регионах

Украинские атаки привели к тому, что дефицит топлива распространился из оккупированного Крыма на соседние районы юга России и даже на Москву. Хотя раньше столица всегда избегала таких проблем.

Как развивается топливный кризис в России

Почти по всей России для водителей ввели ограничения на объемы покупки топлива, о чем пишет Reuters.

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Самые жесткие ограничения действуют на всех оккупированных территориях Украины, а также в значительной части юга России и Сибири. Только Москва и несколько преимущественно отдаленных регионов официально не ввели ограничений. Но даже в столице некоторые автозаправочные станции закрыты, а на других образовались длинные очереди.

Владимир Путин в воскресенье, 28 июня, на совещании с правительством и другими чиновниками признал, что украинские удары беспилотниками вызвали дефицит топлива в отдельных регионах, но заявил, что Россия справляется с этой ситуацией.

В оккупированном Крыму Украина в последние недели атакует логистические маршруты снабжения. Местные оккупационные власти:

приостановили продажу топлива частным водителям;

сократили часы работы учреждений;

сократили время работы общественного транспорта и кафе.

Когда "власти" разрешили ограниченную продажу бензина населению в Севастополе, водители выстроились в очереди, чтобы купить его по цене 189 рублей за литр – почти втрое дороже обычной.

Дефицит топлива распространился и на Ростов-на-Дону – город на юге России недалеко от границы с юго-восточной Украиной.

На некоторых заправках топливные шланги были обернуты бумагой с надписью "Топлива нет".

На одной из АЗС висело объявление: "Продажа топлива временно приостановлена".

В Москве, где неделю назад в результате атаки украинского беспилотника был поражен нефтеперерабатывающий завод, цены на топливо на крупных АЗС государственных нефтяных компаний в основном остались неизменными. Но в некоторых районах города образовались очереди за топливом, а на отдельных частных автозаправочных станциях цены выросли более чем на 10% – примерно до 80 рублей за литр.

Таким образом, топливный кризис в России не утихает. Украинские удары оказались действительно весьма успешными, ведь смогли "парализовать" большинство регионов. А это, в частности, сказывается на различных отраслях страны.

Что еще следует знать о топливном кризисе

На фоне топливного кризиса в России правительство хочет вернуть стандарт "Евро-2". Его давно запретили из-за вреда для автомобилей.

В частности, из-за дефицита бензина в России активизировались перекупщики. Их уже начали задерживать.