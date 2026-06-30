Топливный кризис продолжает распространяться: ограничения введены почти во всех регионах
Украинские атаки привели к тому, что дефицит топлива распространился из оккупированного Крыма на соседние районы юга России и даже на Москву. Хотя раньше столица всегда избегала таких проблем.
Как развивается топливный кризис в России
Почти по всей России для водителей ввели ограничения на объемы покупки топлива, о чем пишет Reuters.
Читайте также : "План дальнобойных санкций выполняется", – Зеленский ответил на последние заявления Путина
Самые жесткие ограничения действуют на всех оккупированных территориях Украины, а также в значительной части юга России и Сибири. Только Москва и несколько преимущественно отдаленных регионов официально не ввели ограничений. Но даже в столице некоторые автозаправочные станции закрыты, а на других образовались длинные очереди.
Владимир Путин в воскресенье, 28 июня, на совещании с правительством и другими чиновниками признал, что украинские удары беспилотниками вызвали дефицит топлива в отдельных регионах, но заявил, что Россия справляется с этой ситуацией.
В оккупированном Крыму Украина в последние недели атакует логистические маршруты снабжения. Местные оккупационные власти:
- приостановили продажу топлива частным водителям;
- сократили часы работы учреждений;
- сократили время работы общественного транспорта и кафе.
Когда "власти" разрешили ограниченную продажу бензина населению в Севастополе, водители выстроились в очереди, чтобы купить его по цене 189 рублей за литр – почти втрое дороже обычной.
Дефицит топлива распространился и на Ростов-на-Дону – город на юге России недалеко от границы с юго-восточной Украиной.
- На некоторых заправках топливные шланги были обернуты бумагой с надписью "Топлива нет".
- На одной из АЗС висело объявление: "Продажа топлива временно приостановлена".
В Москве, где неделю назад в результате атаки украинского беспилотника был поражен нефтеперерабатывающий завод, цены на топливо на крупных АЗС государственных нефтяных компаний в основном остались неизменными. Но в некоторых районах города образовались очереди за топливом, а на отдельных частных автозаправочных станциях цены выросли более чем на 10% – примерно до 80 рублей за литр.
Таким образом, топливный кризис в России не утихает. Украинские удары оказались действительно весьма успешными, ведь смогли "парализовать" большинство регионов. А это, в частности, сказывается на различных отраслях страны.
Что еще следует знать о топливном кризисе
На фоне топливного кризиса в России правительство хочет вернуть стандарт "Евро-2". Его давно запретили из-за вреда для автомобилей.
В частности, из-за дефицита бензина в России активизировались перекупщики. Их уже начали задерживать.