Об этом президент Украины заявил в видеообращении 29 июня.

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Что ответил Зеленский на слова Путина?

Владимир Зеленский отметил, что террористическую войну против Украины ведет именно Россия. Поэтому Силы обороны работают над тем, чтобы пострадала система российского государства и ее способность затягивать войну.

По словам главы государства, несмотря на заявления Путина о полном контроле над ситуацией и достаточном количестве бензина, очереди на заправках в разных регионах России свидетельствуют об ином положении дел

Но сами россияне, стоящие в очередях за бензином в разных регионах России, на собственном опыте видят, что эта их "трехдневная война" длится уже пятый год, так что даже нефтяное государство, "бензоколонка", как называли Россию, теперь испытывает дефицит бензина. Это прямое следствие войны. Одно из последствий,

– подчеркнул Зеленский.

Украина реализует свой план дальнобойных санкций, а также ударов средней дальности по вражеским объектам. Это, по словам Зеленского, должно затруднить процесс оккупации украинских территорий.

Украинский лидер добавил, что дальнобойная активность корректируется после обсуждения действий с военным командованием, СБУ, Минобороны и разведкой с учетом реальной ситуации.

Мы обеспечиваем Украине результаты, необходимые для того, чтобы государство-агрессор не могло вести войну "где-то там". Каждый, кто стремится уничтожить жизнь другого народа, сам страдает. Мы защищаем жизнь,

– добавил Зеленский.

Напомним, накануне российский диктатор признал, что Россия перешла на резервы топлива. Их общий объем, якобы, уменьшился на 4% по сравнению с прошлым годом.