Топливный кризис в России обостряется: Москва ищет выход за рубежом

Проблемы с поставками бензина и дизельного топлива в России обостряются. На этом фоне власти обсуждают возможность импорта топлива морским путём и введение временных субсидий.

Как Россия планирует преодолеть топливный кризис

По словам источников, вопрос об импорте рассматривался на совещании по вопросам поставок топлива в понедельник. Его возглавил заместитель председателя правительства и министр энергетики России Александр Новак, пишет Reuters.

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В аппарате Новака отказались комментировать эту информацию. Однако осведомленные о ситуации собеседники издания сообщили, что на встрече обсуждались возможные субсидии на бензин и дизельное топливо, которые будут импортироваться из-за рубежа.

Такие меры призваны не только сдержать цены на топливо, но и замедлить рост инфляции. К тому же высокие цены на АЗС уже вызывают возмущение населения, а это должно несколько успокоить россиян.

Почему Россия хочет импортировать топливо

К слову, разговоры о подготовке к импорту топлива по морю звучат в России не впервые. На прошлой неделе представители отрасли уже говорили о необходимости поставок в июне, чтобы сократить дефицит бензина и дизеля на заправках.

Дефицит вызван активными ударами украинских дронов по НПЗ России. Только на прошлой неделе страна-агрессор потеряла около 25% производства бензина по сравнению с июнем 2025 года.

В результате в большинстве регионов страны начали ограничивать продажу топлива, а на заправках наблюдаются длинные очереди из-за дефицита поставок.

Кроме того, цены на бензин и дизельное топливо стремительно выросли.

Фото: Как выросли цены на топливо / 24 Канал

Таким образом, правительство России ищет различные способы остановить топливный кризис, который продолжает распространяться по стране и вызывает недовольство населения. Однако пока признаков того, что ей это удалось, нет. К тому же субсидии на топливо, вероятно, только усугубят проблемы Москвы, ведь придется тратить дополнительные средства, которых в бюджете и так не хватает.

Напомним, для борьбы с топливным кризисом Россия уже разрешила отдельным НПЗ поставлять россиянам бензин и дизельное топливо более низкого качества, чем обычно. В нём в несколько раз увеличено содержание серы.