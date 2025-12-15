Проблемы не заканчиваются: Россия хочет снова ограничить экспортеров горючего
- Россия рассматривает возможность продления запрета на экспорт бензина и дизеля до февраля 2026 года.
- Правительство уверяет, что производители топлива обеспечивают баланс поставок, но продление ограничений не исключают.
Несмотря на попытки властей России заверить, что топливный кризис миновал, ситуация остается сложной. В правительстве обдумывают возможность продления запрета на экспорт топлива.
Как хотят продлить запрет?
Экспорт бензина и дизеля из России могут запретить еще на два месяца – до февраля 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
По данным источников в понедельник, 15 декабря, российский вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Участие в нем приняли:
- должностные лица Министерства энергетики;
- Федеральная антимонопольная служба;
- представители нефтяных компаний.
После этой встречи в правительстве заверили, что производители топлива якобы обеспечивают баланс поставок.
Наблюдается тенденция к снижению цен на топливо в малом оптовом сегменте. Сельхозпроизводителям поставляют необходимые объемы горючего,
– отметили чиновники.
Однако источники отмечают, что продолжение экспортных ограничений не исключают, хотя решение пока не принято.
Заметим, что топливный кризис в России еще далеко не завершился. Об этом свидетельствуют проблемы с поставками бензина и дизеля на оккупированные украинские территории, которые страдают от дефицита.
В частности, в Крыму, снова фиксируют перебои с топливом на АЗС, даже несмотря на введенные лимиты на продажу в одни руки, сообщает Центр изучения оккупации.
Стоит знать! Впервые Россия запретила экспорт бензина в конце июля 2025 года из-за резкого повышения цен. А в конце сентября Кремль постановил продлил запрет на вывоз бензина для всех компаний, в том числе и производителей, до конца года. Также правительство ввело запрет на экспорт дизеля для непрофильных компаний.
Какие цены на бензин России?
Заверения Новака в том, что цены на топливо в России снизились, тоже, мягко говоря, не соответствуют действительности. Сейчас россияне вынуждены платить за бензин больше, чем американцы.
По данным Службы внешней разведки, разница ощутима:
- В Америке сейчас розничная цена на бензин сейчас в среднем составляет 2,98 доллара за галлон, или около 60,3 рубля за литр;
- Тогда как в России цена за тот же объем составляет 67,1 рубля.
Это объясняется тем, что в США половина цены бензина формируется на основе стоимости нефти, еще 17% составляют налоги. А в России на налоги приходится аж 60% цены горючего.
Важно! Поскольку российские власти пытаются компенсировать потери доходов в бюджет за счет повышения налогов, цены на бензин в России, по мнению, экспертов, только продолжат расти.
Какие проблемы у России с топливом?
Москва планирует отказаться от привязки розничных цен на топливо к потребительской инфляции. Вместо этого в России хотят ввести композитный индекс ценообразования. Специалисты прогнозируют, что повышение цен из-за этого достигнет 15–17 % и произойдет уже в 2026 – 2027 годах.
Кроме того, у Кремля возникают проблемы с автомобильным газом. На юге страны его запасы быстро сокращаются из-за дефицита и перенаправления на нужды военно-промышленного комплекса и фронта. Ожидается, что в ближайшие месяцы ситуация будет только ухудшаться.
В дополнение ко всему дефицит горючего усугубляют атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы России, которые не прекращаются. По подсчетам, только после августовских атак НПЗ сократили мощности переработки нефти на 17% – до около 1,1 миллиона баррелей в сутки.