Топливный кризис отбрасывает Россию в прошлое: Кремль хочет вернуть бензин 2013 года

В России масштабный дефицит топлива вынуждает власти пренебрегать качеством бензина. Правительство хочет вернуть стандарт "Евро-2", который давно был запрещен из-за вреда для автомобилей.

Что планирует российское правительство

Чтобы сдержать топливный кризис, Кремль может разрешить производство и продажу бензина и дизельного топлива, соответствующих экологическим стандартам "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4", пишет российский "Коммерсант".

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Разрешение планируется выдать до июля 2027 года. Но выпускать бензин пониженного качества производители смогут только для внутреннего рынка России.

Параллельно правительство намерено отменить все ограничения на импорт такого топлива.

Эти меры призваны смягчить острый дефицит топлива, который уже охватил десятки регионов России. Ведь предыдущие шаги не принесли ожидаемого результата.

Ранее в России уже смягчили требования к качеству бензина, разрешив отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать топливо стандарта "Евро-3". Впрочем, представители отрасли говорят, что этого оказалось недостаточно для удовлетворения спроса.

Поэтому качество бензина снизят еще ниже:

в топливе стандарта "Евро-5" содержание серы не может превышать 10 миллиграммов на килограмм;

тогда как в "Евро-2" норма содержания серы составляет целых 500 миллиграммов на килограмм.

Поэтому "Евро-2" и запретили еще в 2013 году из-за вреда для автомобилей.

Как это поможет преодолеть дефицит

Теперь производители в России вновь будут использовать нефть без глубокой переработки и производственные мощности, которые не способны выпускать более качественное топливо, а также значительно упростят производство.

По словам представителя компании NEFT Research Дмитрия Прокофьева, таким образом Россия сможет увеличить выпуск бензина на сотни тысяч тонн ежемесячно. Однако, по его мнению, даже это вряд ли полностью устранит дефицит.

В то же время специалисты предупреждают, что для современных автомобилей использование бензина стандарта "Евро-2" может быть опасным. Хотя в российских регионах много старых автомобилей, которые смогут ездить и на некачественном топливе.

Таким образом, российскому правительству пока не удается справиться с топливным кризисом, вызванным ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. Уже 85 регионов сообщают о перебоях с топливом, и с каждым днем ситуация ухудшается.

Дефицит топлива уже даже публично признал российский диктатор Владимир Путин, а правительство создало специальный антикризисный штаб.