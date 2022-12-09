Как не заплатить штраф 500 тысяч за горючее: важное условие

До конца 2022 года Верховная рада Украины примет закон, позволяющий хранить до 2 тонн горючего без необходимой на это лицензии. Однако эта норма будет касаться не всех.

Об этом в интервью Forbes рассказал Даниил Гетманцев, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Кто сможет хранить горючее

Чтобы хранить более 2 тонн горючего, компаниям нужно будет подать декларацию в налоговую. В первую очередь это позволят бизнесу, ведь из-за массовой установки генераторов потребляется много топлива. Кроме того, изменения вводятся в период действия военного положения.

эти нормы не касаются АЗС, оптовиков и нефтеперерабатывающих заводов.

Напоминаем, что согласно действующему законодательству хранить горючее в канистрах более 5 литров можно только имея лицензию или в хранилищах нефтекомпаний.

Никаких штрафов не будет

По заявлениям Гетманцева, сейчас никаких штрафных санкций за хранение горючего налоговая не будет применять. Также не будет и проверок на предприятиях. Но это не значит, что их не будет на АЗС, НПЗ и оптовых закупщиках горючего.

Относительно очередной "измены" со штрафами за хранение горючего без лицензии — сообщаю, что никакого штрафа на субъекты хозяйствования (кроме, конечно, АЗС, НПЗ и оптовиков) в период зимы наложено не будет,

– написал Даниил Гетманцев в своем телеграмме.

Максимальный штраф за хранение горючего без лицензии – до 500 тысяч гривен.

Какая сейчас цена на горючее

Цена на горючее подорожала в ноябре. Следовательно, средняя цена бензина A-95+ увеличилась с 49,97 до 52,19 гривны.

Бензин A-95 стоит 51,44 гривны, тогда как раньше цена составляла 49,43 гривны.

Средняя цена А-92 составляет 51,25 гривны, в то время как месяц назад она была на уровне 47,83 гривны.

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