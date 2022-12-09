Про це в інтерв'ю Forbes розповів Данило Гетманцев, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.
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Хто зможе зберігати пальне
Щоб зберігати понад 2 тонни пального, компаніям потрібно буде подати декларацію у податкову. Насамперед це дозволять бізнесу, адже через масове встановлення генераторів споживається багато пального. Крім того, зміни вводяться на період дії воєнного стану.
Нагадуємо, що згідно з чинним законодавством зберігати пальне в каністрах на понад 5 літрів можна лише маючи ліцензію або у сховищах нафтокомпаній.
Жодних штрафів не буде
Із заяв Гетманцева, зараз жодних штрафних санкцій за зберігання пального податкова не застосовуватиме. Також не буде і перевірок на підприємствах. Але це не означає, що їх не буде на АЗС, НПЗ та гуртових закупників пального.
Щодо чергової "зради" зі штрафами за зберігання пального без ліцензії — повідомляю, що жодного штрафу на суб’єктів господарювання (крім, звичайно, АЗС, НПЗ та оптовиків) у період зими накладено не буде,
– написав Данило Гетманцев у своєму телеграмі.
Максимальний штраф за зберігання пального без ліцензії – до 500 тисяч гривень.
Яка зараз ціна на пальне
Ціна на пальне подорожчала у листопаді. Відтак середня ціна бензину A-95+ збільшилася з 49,97 до 52,19 гривні.
- Бензин A-95 коштує 51,44 гривні, тоді як раніше ціна складала 49,43 гривні.
- Середня ціна А-92 становить 51,25 гривні, тоді як місяць тому вона була на рівні 47,83 гривні.
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- Дизпаливо зросло у ціні на 56 копійок. Наразі його ціна становить 54,91 гривні.
- Середня ціна на автогаз в листопаді становила 28,72, тоді як зараз вона 29,17 гривні.