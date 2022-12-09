Про це в інтерв'ю Forbes розповів Данило Гетманцев, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Хто зможе зберігати пальне

Щоб зберігати понад 2 тонни пального, компаніям потрібно буде подати декларацію у податкову. Насамперед це дозволять бізнесу, адже через масове встановлення генераторів споживається багато пального. Крім того, зміни вводяться на період дії воєнного стану.

Важливо, ці норми не стосуються АЗС, оптовиків та нафтопереробних заводів.

Нагадуємо, що згідно з чинним законодавством зберігати пальне в каністрах на понад 5 літрів можна лише маючи ліцензію або у сховищах нафтокомпаній.

Жодних штрафів не буде

Із заяв Гетманцева, зараз жодних штрафних санкцій за зберігання пального податкова не застосовуватиме. Також не буде і перевірок на підприємствах. Але це не означає, що їх не буде на АЗС, НПЗ та гуртових закупників пального.

Щодо чергової "зради" зі штрафами за зберігання пального без ліцензії — повідомляю, що жодного штрафу на суб’єктів господарювання (крім, звичайно, АЗС, НПЗ та оптовиків) у період зими накладено не буде,

– написав Данило Гетманцев у своєму телеграмі.

Максимальний штраф за зберігання пального без ліцензії – до 500 тисяч гривень.

Яка зараз ціна на пальне

Ціна на пальне подорожчала у листопаді. Відтак середня ціна бензину A-95+ збільшилася з 49,97 до 52,19 гривні.

Бензин A-95 коштує 51,44 гривні, тоді як раніше ціна складала 49,43 гривні.

Середня ціна А-92 становить 51,25 гривні, тоді як місяць тому вона була на рівні 47,83 гривні.

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