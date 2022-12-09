Об этом в интервью Forbes рассказал Даниил Гетманцев, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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Кто сможет хранить горючее
Чтобы хранить более 2 тонн горючего, компаниям нужно будет подать декларацию в налоговую. В первую очередь это позволят бизнесу, ведь из-за массовой установки генераторов потребляется много топлива. Кроме того, изменения вводятся в период действия военного положения.
Напоминаем, что согласно действующему законодательству хранить горючее в канистрах более 5 литров можно только имея лицензию или в хранилищах нефтекомпаний.
Никаких штрафов не будет
По заявлениям Гетманцева, сейчас никаких штрафных санкций за хранение горючего налоговая не будет применять. Также не будет и проверок на предприятиях. Но это не значит, что их не будет на АЗС, НПЗ и оптовых закупщиках горючего.
Относительно очередной "измены" со штрафами за хранение горючего без лицензии — сообщаю, что никакого штрафа на субъекты хозяйствования (кроме, конечно, АЗС, НПЗ и оптовиков) в период зимы наложено не будет,
– написал Даниил Гетманцев в своем телеграмме.
Максимальный штраф за хранение горючего без лицензии – до 500 тысяч гривен.
Какая сейчас цена на горючее
Цена на горючее подорожала в ноябре. Следовательно, средняя цена бензина A-95+ увеличилась с 49,97 до 52,19 гривны.
- Бензин A-95 стоит 51,44 гривны, тогда как раньше цена составляла 49,43 гривны.
- Средняя цена А-92 составляет 51,25 гривны, в то время как месяц назад она была на уровне 47,83 гривны.
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- Дизтопливо выросло в цене на 56 копеек. В настоящее время его цена составляет 54,91 гривны.
- Средняя цена на автогаз в ноябре составила 28,72, в то время, как сейчас, она 29,17 гривны.