На украинских АЗС – горючее врага: как российские нефтепродукты попали на рынок

Перед введением нефтяных санкций против России 5 февраля страны Европы завезли максимальный объем нефтепродуктов из страны-агрессорки. Так как европейский и украинский рынки горючего взаимосвязаны, значительные объемы попали и на наши АЗС.

Российское горючее в Украине

По словам аналитика издания "Нафторинок" Александра Сиренко из-за значительных объемов российских нефтепродуктов на европейском и украинском рынках, цена на топливо сейчас падает.

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Конъюнктура ценовая в Европе сломалась, когда был введен пакет санкций против России на рынке нефти и нефтепродуктов. 5 февраля он вступил в силу, но к этому моменту Восточная Европа подготовилась и очень много продукта впрок завезла, в том числе из России. И, в том числе к нам, к сожалению, этот продукт попадает,

– добавляет эксперт.

То есть, если взглянуть на цену горючего, то можно понять, что сейчас продаются именно нефтепродукты страны-агрессорки. Речь идет о дизельном топливе и сжиженном газе.

Текущие цены на топливо

Какие сейчас цены на топливо в Украине

Такой показатель был и в прошлом году, но дело в том, что цена тогда росла, а сейчас, напротив, падает. В то же время для конечного потребителя, а особенно для уже готовящихся к посевной аграриев, это хорошая история.

По данным "Минфина", средние цены на горючее по состоянию на 24 февраля составили: бензин А-95 – 47,63 гривны, бензин А-92 – 46,61 гривны, дизтопливо – 50,40 гривны, а автомобильный газ – 24,21 гривны.

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Почему российские нефтепродукты попадают на украинский рынок

По словам Сиренко, трейдеры сами и не отрицают, что покупают российскую смесь. Более того, это даже не запрещено законодательством Евросоюза, ведь в санкционном пакете прописано, что "смеси разрешены".

То есть, с одной стороны, у нас низкие цены, но это борьба с совестью... Как она (смесь. – Ред.) появляется и кто привозит российские в европейские порты – вопрос, наверное, относительно выполнения этих санкций в Европе. А в Украине это тоже, значит, разрешено. Таможенники пропускают, пограничники пропускают, и в принципе вся система власти, как оказалось, "дырява" на такие поставки,

– говорит эксперт.

Выходит так, что конечному потребителю хорошо, ведь цена падает, но то, что мы продолжаем работать с террористом – противоречит украинским принципам.