Украина сделала невероятное, – Куюн о трансформации топливного рынка

В результате войны в Украине и уменьшения российского энергетического влияния в мире, рынок топлива отмечает существенные изменения. Несмотря на все трудности, именно Украина делает положительные шаги в трансформации своего внутреннего рынка.

Как сообщает 24 каналу директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, и украинский, и мировой рынок нефтепродуктов переживает сейчас такой период, каких раньше не было.

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Украина и новое чудо

И хотя сейчас на внутреннем рынке топлива происходят трансформации, однако в мире еще никто не строил новый рынок за три – четыре месяца, как это сделала Украина.

Сергей Куюн Директора "Консалтинговой группы А-95" Сейчас об этом никто не говорит – все считают, что так и должно быть. Но на самом деле мы избавились от 100% довоенных источников импорта, и полностью восстановили обеспечение этого рынка – но теперь из Европы. Развернуть рынок с Востока на Запад – это просто невероятная вещь. А сейчас за нами уже разворачивается весь европейский континент.

Однако в этом есть и негативный фактор. Преодолеть дефицит топлива на рынке удалось, в том числе и потому, что Украина отказалась от государственного регулирования цен. Это привело к максимальной активизации рынка, поэтому теперь дизелем торгуют все.

Негативное влияние

Активизация рынка привела к тому, что до войны в Украину работало 70 импортеров дизтоплива, сейчас же их 355.

По мнению собеседника 24 канала, утверждать о монополии на рынке или ограничении конкуренции не приходится. Это все гарантирует объективное ценообразование и то, что Украина будет с горючим.

Наценки на горючее сейчас выше, чем были до войны. Но ведь надо понимать, что объем рынка уменьшился на 30 – 50% в зависимости от типа горючего. Расходы на содержание инфраструктурных объектов логистика подорожали, а объемы рынка упали. Для покрытия этих расходов и были повышены торговые наценки,

– утверждает эксперт.

Еще одним негативным последствием активизации рынка стало ухудшение качества горючего. По результатам Института потребительских экспертиз, качество горючего в Украине ужасное и его очень много, особенно на Востоке и Центре Украины.

Акциз на горючее вернули: когда вырастут цены на АЗС

Акцизный налог в Украине

Правительство вернуло акцизный налог на бензин, дизтопливо и сбрызнутый газ.

Как сообщил 24 каналу Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, ожидать роста цен на бензин, дизтопливо и сжиженный нефтяной газ стоит, как только решение вступит в силу.

Цены вырастут на бензин и дизтопливо в пределах от 2 до 4 гривен. Все зависит от нисходящего или восходящего тренда на внешних рынках. Что касается стоимости сжиженного газа, то рост цен на него будет меньше: от полу гривны до одной гривны.

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