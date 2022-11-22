Ожидать ли дефицита топлива снова: эксперт объяснил ситуацию на рынке

Объемы предложений дизельного топлива ограничены, говорят трейдеры. Поэтому ситуация на некоторых направлениях поставок напряженная. Какая сейчас ситуация на рынке и стоит ли говорить о дефиците горючего, читайте в материале.

Ситуация на рынке дизтоплива

На этой неделе некоторые украинские компании сообщили о трудностях при транспортировке дизельного топлива из Болгарии и Румынии.

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Проблемы возникли и на молдавских пунктах пропуска. Однако они были из-за перебоев с электроснабжением. По последней информации работа пунктов уже возобновлена.

Кроме того, польские трейдеры отмечают, что спрос на дизельное со стороны украинских покупателей возрос.

Ожидать ли снова дефицита топлива

Как рассказывает 24 каналу Сергей Куюн, директор "Консалтинговая группа А-95", ситуация со снабжением дизтоплива – это не совсем проблема. Это скорее неожиданность.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговая группа А-95" Ноябрь – это период на рынке горючего, когда продажи всегда падают. Так называемый "мертвый сезон". Неожиданность заключается в том, что многие сети начинают фиксировать рост спроса в нетипичное для этого времени года время.

Соответственно, сейчас возросла покупка горючего для того, чтобы удовлетворить спрос. С этим есть определенные сложности, заключающиеся в том, что 5 декабря начнут действовать первый этап санкций против российской нефти. Поэтому в Европе растет заметное напряжение, создаются запасы, поскольку Запад зависим от российской нефти.

Почему вырос спрос со стороны украинских потребителей

что 5 февраля заработают санкции в отношении нефтепродуктов российского производства.

На это повлияла ситуация с энергоснабжением. Украинское население вследствие российских ракетных атак по энергосистеме стране все больше начинает использовать генераторы.

Если семья днем использует 10 литров дизтоплива для работы генератора – это около 100 километров пробега. Спрос на генераторы будет расти, и, соответственно, на дизтопливо, используемое для работы промышленных генераторов, и бензин, используемый для бытовых генераторов,

– говорит собеседник.

что Украина сейчас меньше потребляет горючего, по сравнению с ситуацией в августе или июне. Кроме того, мощности для снабжения есть, и в случае необходимости, их будут увеличивать.

Актуально Миру грозит дефицит дизтоплива: что произошло

Возрастут ли цены этой зимой на горючее

Эксперт объясняет, что со спросом начали расти и фрахты – тарифы на перевозку.

Во-первых, это означает, что спрос на услуги растет и соответственно растет цена. Во-вторых, владельцы ресурсов тоже поднимают цены для покупателей. Некоторые сети подняли цену на 0,5 – 1 гривну. Это сделано для того, чтобы немного снизить спрос,

– добавляет Сергей Куюн.

Кроме того, не отразятся на ценах и поставках морозостойкого дизтоплива. Ведь в Украине этой зимой не возникнет сложностей с этим. Ранее месяц назад, когда украинские компании только начали контрактовать продукт, этот вопрос был довольно актуальным.

С поставками с севера Европы, откуда идет половина ресурсов, нет проблем, поскольку они в таком же климатическом поясе, что и Украина. Вопрос касался южных поставок. Но, на сегодняшний день, этот вопрос уже проработали.