На каждой АЗС контролеры: в Крыму полностью запретили свободную продажу бензина
Во временно оккупированном Крыму дефицит бензина достиг критического уровня. Поэтому так называемая "власть" полуострова полностью запретила свободную продажу бензина за деньги.
Как ограничили продажи бензина в Крыму
Об ограничениях на автозаправочных станциях Крыма сообщил "глава" региона Сергей Аксенов.
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По его словам, отныне водители могут приобрести на АЗС не более 20 литров в одни руки и только по талонам, которые были куплены ранее. Отпускать горючее за наличные не будут по всему полуострову.
С сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличные. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет,
– отметил Аксенов.
Чтобы контролировать выполнение запрета "власти" назначила контролеров на каждую заправку. Их роль выполняют представители муниципальных и республиканских органов.
Они будут дежурить на АЗС и фиксировать номера автомобилей жителей полуострова, которые заправляются по талонам.
Как реагируют жители Крыма
Сразу после объявления Аксенова в Крыму возник ажиотаж. Люди начали публиковать в чатах и мессенджерах объявления о поиске топлива или талонов на заправку.
Быстро включились и перекупщики. Они предлагают бензин втрое дороже обычной цены. Например, АИ-92 и АИ-95 продают по 250 рублей за литр и выше.
В соцсетях также обсуждают, как доставить бензин в Крым. Некоторые пользователи пишут, что рассматривают возможность ездить за горючим в Краснодарский край, но это совсем не выгодно.
Как-то грустно ездить в Тамань. Бак в моей машине – 45 литров. Его хватает только на дорогу туда и обратно. Придется почти каждые выходные ездить за бензином. И таких, как я, будет пол Крыма,
– отметил один из водителей.
Между тем бензин стремительно исчезает на заправках Крыма даже по талонам. На некоторых АЗС его еще можно приобрести, а на других уже не продают даже по карточкам.
Заметьте! Тем временем автозаправочные сети полуострова, в частности, АТАН и ТЭС создали для водителей карты АЗС, где еще можно найти топливо.
Напомним, ранее в Севастополе оккупационная власть уже ввела ограничения на продажу горючего, установив лимит – не более 20 литров бензина на одного покупателя или одно транспортное средство.
Впоследствии, вечером 30 мая, "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о новых ограничения на топливо. В частности, бензин марки А-95 на автозаправочных станциях начали отпускать исключительно по талонам.
Кроме того, из-за дефицита ресурсов с 31 мая ввели дополнительный лимит и на бензин А-92 - не более 20 литров на одно авто. Также полностью запретили заправку горючего в канистры.
Чтобы получить талон, водителям необходимо было предъявлять российский паспорт и документы на транспортное средство.