Торговое напряжение растет: Канада будет отвечать на таможенные тарифы США
Канада и в дальнейшем будет вести торговую войну с Соединенными Штатами в ближайшем будущем. Соответствующие действия вызваны торговыми ограничениями со стороны США, на которые Канада планирует реагировать.
Канада будет противостоять США
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сделал соответствующее заявление после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом относительно введенных тарифов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Трюдо отметил, что Канада и в дальнейшем будет вести диалог с представителями администрации Трампа по тарифам, подчеркнув, что его главной целью является отмена этих мер. Канадский премьер охарактеризовал разговор с Трампом как "яркий".
Я могу подтвердить, что в обозримом будущем мы будем в торговой войне, развязанной Соединенными Штатами,
– сказал Трюдо журналистам.
Что известно о таможенной ситуации между США и Канадой
- С 4 марта Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большинство товаров из Канады и Мексики.
- В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов. Кроме того, провинция Онтарио приняла меры, чтобы США "почувствовали болевые последствия".
- Позже Трамп объявил, что на один месяц освободит автопроизводителей от своих 25% тарифов на канадские и мексиканские товары.