Торговое напряжение растет: Канада будет отвечать на таможенные тарифы США

Канада и в дальнейшем будет вести торговую войну с Соединенными Штатами в ближайшем будущем. Соответствующие действия вызваны торговыми ограничениями со стороны США, на которые Канада планирует реагировать.

Канада будет противостоять США

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сделал соответствующее заявление после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом относительно введенных тарифов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трюдо отметил, что Канада и в дальнейшем будет вести диалог с представителями администрации Трампа по тарифам, подчеркнув, что его главной целью является отмена этих мер. Канадский премьер охарактеризовал разговор с Трампом как "яркий".

Я могу подтвердить, что в обозримом будущем мы будем в торговой войне, развязанной Соединенными Штатами,

– сказал Трюдо журналистам.

Что известно о таможенной ситуации между США и Канадой