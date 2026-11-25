Что произошло между Вашингтоном и Пекином

Соединенные Штаты уже в ближайшие дни планируют объявить о повышении пошлин на товары из ряда стран, среди которых главной мишенью станет Китай. Это решение администрации Дональда Трампа должно заменить предыдущие сборы, которые были отменены Верховным судом США, о чем пишет Bloomberg.

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Новые пошлины будут более масштабными и не будут предусматривать никаких исключений для китайской продукции. Для обычного потребителя во всем мире это означает потенциальное подорожание техники, электроники и бытовых товаров, ведь производители обычно перекладывают дополнительные налоги на покупателей.

Обратите внимание! Ожидается, что ограничения ударят по тем экономикам, которые искусственно субсидируют своих производителей, нанося ущерб американской промышленности. Бывший заместитель министра финансов Китая Чжу Гуаньяо отметил, что проблемы, связанные с расследованием Вашингтона в отношении избыточных производственных мощностей (так называемая "Секция 301", которая позволяет США вводить санкции за недобросовестную торговлю), можно решить только за столом переговоров.

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Что известно о предыстории конфликта

Торговое перемирие между странами, достигнутое в прошлом году в Южной Корее, заканчивается уже в январе 2027 года. Напряженность растет на фоне недавнего визита Дональда Трампа в Шэньчжэнь, где он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином.

Несмотря на попытки лидеров сохранить стабильность благодаря личным связям, между государствами вспыхивают новые скандалы, в частности шпионское дело с участием генерального директора компании "Nvidia" Дженсена Хуанга. Несмотря на это, китайская сторона сохраняет оптимизм: Чжу Гуаньяо уверен, что после возобновления переговоров в январе страны "откроют новую страницу" и сделают торговые отношения более здоровыми.