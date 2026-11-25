Що сталося між Вашингтоном та Пекіном

Сполучені Штати вже найближчими днями планують оголосити про підвищення мит на товари з низки країн, серед яких головною мішенню стане Китай. Це рішення адміністрації Дональда Трампа має замінити попередні збори, які були скасовані Верховним судом США, про що пише Bloomberg.

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Нові мита будуть масштабнішими та не передбачатимуть жодних винятків для китайської продукції. Для звичайного споживача у світі це означає потенційне подорожчання техніки, електроніки та побутових товарів, адже виробники зазвичай перекладають додаткові податки на покупців.

Зверніть увагу! Очікується, що обмеження вдарять по тих економіках, які штучно субсидують своїх виробників, завдаючи шкоди американській промисловості. Колишній заступник міністра фінансів Китаю Чжу Гуаньяо зазначив, що проблеми через розслідування Вашингтона щодо надлишкових виробничих потужностей (так звана "Секція 301", яка дозволяє США вводити санкції за нечесну торгівлю) можна вирішити лише за столом переговорів.

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Що відомо про передісторію конфлікту

Торгове перемир'я між країнами, досягнуте минулого року в Південній Кореї, закінчується вже в січні 2027 року. Напруга зростає на тлі нещодавнього візиту Дональда Трампа до Шеньчженя, де він зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Попри спроби лідерів зберегти стабільність завдяки особистим зв'язкам, між державами спалахують нові скандали, зокрема шпигунська справа за участю генерального директора компанії "Nvidia" Дженсена Хуанга. Попри це, китайська сторона зберігає оптимізм: Чжу Гуаньяо впевнений, що після відновлення переговорів у січні країни "відкриють нову сторінку" та зроблять торговельні відносини здоровішими.