Пропасть растет: Пекин оказался на грани новой торговой войны
Импорт товаров из Евросоюза в Китай в мае сократился впервые за последние три месяца. Это снова усилило торговый дисбаланс между Пекином и Брюсселем и обострило противоречия в их отношениях.
Какие торговые показатели Китая
По данным Главного таможенного управления, импорт из стран ЕС в Китай упал на 1,3% после двух месяцев роста, пишет Bloomberg.
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В то же время экспорт Китая в Евросоюз увеличился на 7,6%. И хотя это достаточно медленный темп роста по сравнению с предыдущими месяцами, но разрыв между показателями существенный.
Профицит торгового баланса Китая в торговле с ЕС в мае снова вырос по сравнению с апрелем и достиг более 30 миллиардов долларов.
Китайская таможенная статистика также свидетельствует, что в торговле Пекина с отдельными странами ЕС наблюдаются значительные различия:
- Импорт продукции из Германии в мае упал на 6,2% в годовом измерении после двух месяцев роста
- Зато закупки товаров из Франции увеличились на 24%, почти как в апреле.
- А импорт из Нидерландов снова вырос, добавив 8,8%.
Однако общая картина остается не в пользу ЕС, поскольку Китай значительно более зарабатывает на импорте, чем покупает европейских товаров.
Как в Брюсселе реагируют на такую торговлю
Неравномерные торговые отношения между Китаем и Евросоюзом вызывают беспокойство в Брюсселе. Поэтому европейские чиновники все чаще обсуждают новые ограничения против Пекина.
По данным Politico, президент Франции Эммануэль Макрон планирует организовать видеоконференцию между странами G7 и Китаем, чтобы обсудить глобальные торговые дисбалансы.
И хотя пока европейские лидеры пока не сошлись на единой позиции по Китаю, рост торгового дисбаланса может заставить их действовать более активно.
В таком случае новые ограничения способны больно ударить по Китаю. По словам экспертов, обострение торгового конфликта с ЕС может создать риски для трех важных отраслей китайской экономики:
- производства солнечных панелей;
- выпуск электромобилей;
- и изготовление литий-ионных аккумуляторов.
Тогда как в 2025 году около 40% экспорта в каждой из этих категорий приходилось именно на страны Евросоюза.
В дальнейшем поддержку китайскому экспорту могут обеспечить рост спроса на продукцию зеленой энергетики на фоне проблем с поставками нефти, а также конкурентные цены и качество китайских товаров. Однако затяжной торговый конфликт между Китаем и ЕС может стать одним из ключевых рисков,
– говорят экономисты компании HSBC.
Обратите внимание! На фоне обострения противоречий Пекин уже предупредил, что готов ответить на новые торговые ограничения со стороны Евросоюза.
- Напомним, ранее ЕС уже усилил давление на китайских производителей. В 2024 году Брюссель ввел дополнительные пошлины на электромобили из Китая до 35%. В ответ компании из КНР переориентировались на экспорт гибридных моделей, которые пока не охвачены новыми ограничениями.
- Сейчас же президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за защиту ведущих секторов европейской экономики от чрезмерного влияния Пекина. Сейчас в Брюсселе готовят новые, более жесткие меры в отношении дешевого импорта из Китая.
- Параллельно ЕС работает над стратегией, которая должна сократить зависимость от поставок критически важных редкоземельных ресурсов. Значительная часть этого рынка сейчас находится под контролем Китая. В Европе опасаются, что чрезмерная зависимость от китайского сырья может стать серьезной угрозой для промышленности и экономической безопасности блока.