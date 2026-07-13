Трамп не дождался: Индия неожиданно отказалась от быстрого соглашения с США
Индия неожиданно отказалась заключать срочное торговое соглашение с США. Это произошло на последнем раунде переговоров. Теперь Нью-Дели требует более выгодных условий.
Почему соглашение не удалось заключить
Во время визита торгового представителя США Джеймисона Грира в Нью-Дели стороны так и не смогли договориться, пишет Reuters.
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По словам индийских чиновников, проблема заключается в том, что Вашингтон не предоставил никаких гарантий в отношении основных требований Индии:
- обеспечить тарифные преимущества перед конкурентами Нью-Дели, в частности, Китаем;
- не вводить новые американские пошлины после подписания торгового соглашения.
Наша позиция четка – мы не намерены торопиться с соглашением, если оно не будет выгодным, и не готовы уступать в своих "красных линиях", в частности в отношении сельского хозяйства,
– пояснил индийский чиновник.
На следующий день после переговоров с Гриром министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что соглашение с США не будет реализовано, если оно не обеспечит стране преимуществ.
Чего требуют в США
Следует добавить, что переговоры между американской и индийской сторонами по торговому соглашению продолжались до этого визита Грира несколько месяцев.
Вашингтон надеялся, что Нью-Дели быстро пойдет на торговые уступки, ведь президент Дональд Трамп уже готовит новые пошлины против нескольких десятков стран, которые, вероятно, могут ввести уже в конце этого месяца.
Как сообщил американский источник, администрация Трампа считает, что Индия должна заслужить желаемые торговые преференции и первой пойти на уступки.
Впрочем, после неудачи с быстрым заключением соглашения США не отказываются от соглашения с Индией и по-прежнему продолжают переговоры, хотя сроки его заключения остаются неопределенными.
Администрация Трампа продолжает конструктивно работать с индийскими чиновниками над завершением исторического торгового соглашения, которое ставит американцев и интересы Америки на первое место,
– лишь отметил пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи.
Таким образом, давление Трампа на Нью-Дели не сработало. Вместо уступок со стороны США Индия заключила новые торговые соглашения со странами и блоками, увеличив свой экспорт в других направлениях. Таким образом, Моди укрепил позиции своей страны в переговорах с американской стороной, поэтому Вашингтону, очевидно, придется искать другие аргументы для заключения соглашения.
Напомним, 2 февраля президент Трамп объявил, что стороны согласовали основные параметры будущего торгового соглашения после переговоров с Моди. Позже в Индии заявили, что могут подписать документ уже в марте, но фактически на данный момент переговоры зашли в тупик.