Победа демократов ослабит Трампа: Индия увидела шанс в торговой войне

В Индии ожидают ослабления давления со стороны Трампа после победы демократов / Фото: GettyImages
Индия может получить больше пространства для маневра в отношениях с Вашингтоном после изменения соотношения сил в Конгрессе США. В то же время в Нью-Дели предупреждают, что укрепление позиций демократов не гарантирует отмену пошлин или скорейшее завершение торгового спора.
Что означает победа демократов для Индии
Индийские чиновники считают убедительную победу демократов на выборах в обеих палатах Конгресса США позитивным сигналом для Нью-Дели, пишет Bloomberg.
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По их словам, это усиливает контроль американских законодателей над решениями президента Дональда Трампа и может ограничить его возможности единолично вводить новые пошлины.
Соответственно, для Индии такая ситуация может ослабить давление, направленное на принятие невыгодных условий в рамках двусторонних торговых соглашений.
В то же время это не означает, что Трамп утратил все рычаги влияния на торговую политику США:
- в сентябре он подписал закон о санкциях против российской нефти, который предоставляет ему новые полномочия вводить пошлины до 100% в отношении крупнейших покупателей российского сырья;
- Кроме того, Индии грозят тарифы, которые могут стать результатом продолжающихся торговых расследований США.
Что говорят аналитики о будущем торговли
Поэтому бывшие дипломаты и экономисты Индии призывают пока не спешить с окончательными выводами, ведь многое будет зависеть от способности обновленного Конгресса реально ограничивать полномочия президента.
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Мы должны следить за тем, как будут развиваться отношения между Трампом и Конгрессом
Бывший индийский чиновник по вопросам внешней политики, а ныне партнер консалтинговой компании Asia Group Ашок Малик соглашается с этим мнением.
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Он добавил, что односторонние решения американского президента в сфере торговли, пошлин и внешней политики дестабилизировали международную систему.
Обратите внимание! Для Индии США являются крупнейшим рынком сбыта товаров. По данным издания, с апреля по август индийский экспорт в Соединенные Штаты достиг 42,79 миллиарда долларов.
Напомним, в начале октября переговоры переговоры между США и Индией о торговом соглашении фактически зашли в тупик. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявляла, что возможности для дальнейших уступок существенно сузились. Нью-Дели настаивал на более выгодных условиях, тогда как Вашингтон ожидал от индийской стороны дополнительных уступок.
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