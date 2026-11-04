Победа демократов ослабит Трампа: Индия увидела шанс в торговой войне

Что означает победа демократов для Индии

Индийские чиновники считают убедительную победу демократов на выборах в обеих палатах Конгресса США позитивным сигналом для Нью-Дели, пишет Bloomberg.

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По их словам, это усиливает контроль американских законодателей над решениями президента Дональда Трампа и может ограничить его возможности единолично вводить новые пошлины.

Соответственно, для Индии такая ситуация может ослабить давление, направленное на принятие невыгодных условий в рамках двусторонних торговых соглашений.

В то же время это не означает, что Трамп утратил все рычаги влияния на торговую политику США:

в сентябре он подписал закон о санкциях против российской нефти, который предоставляет ему новые полномочия вводить пошлины до 100% в отношении крупнейших покупателей российского сырья;

Кроме того, Индии грозят тарифы, которые могут стать результатом продолжающихся торговых расследований США.

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Что говорят аналитики о будущем торговли

Поэтому бывшие дипломаты и экономисты Индии призывают пока не спешить с окончательными выводами, ведь многое будет зависеть от способности обновленного Конгресса реально ограничивать полномочия президента.

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Мы должны следить за тем, как будут развиваться отношения между Трампом и Конгрессом– отметил бывший посол Индии в США Арун Кумар Сингх.

Бывший индийский чиновник по вопросам внешней политики, а ныне партнер консалтинговой компании Asia Group Ашок Малик соглашается с этим мнением.

Действия Трампа в ближайшее время и в течение оставшегося срока его президентства будут важным показателем– отметил Малик.

Он добавил, что односторонние решения американского президента в сфере торговли, пошлин и внешней политики дестабилизировали международную систему.

Обратите внимание! Для Индии США являются крупнейшим рынком сбыта товаров. По данным издания, с апреля по август индийский экспорт в Соединенные Штаты достиг 42,79 миллиарда долларов.

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Напомним, в начале октября переговоры переговоры между США и Индией о торговом соглашении фактически зашли в тупик. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявляла, что возможности для дальнейших уступок существенно сузились. Нью-Дели настаивал на более выгодных условиях, тогда как Вашингтон ожидал от индийской стороны дополнительных уступок.