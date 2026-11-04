Перемога демократів послабить Трампа: Індія побачила шанс у торговельній війні

Що змінює перемога демократів для Індії

Індійські посадовці вважають переконливу перемогу демократів на виборах в обох палатах Конгресу США позитивним сигналом для Нью-Делі, пише Bloomberg.

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За їхніми словами, це посилює контроль американських законодавців над рішеннями президента Дональда Трампа та може обмежити його можливості одноосібно запроваджувати нові мита.

Відповідно, для Індії така ситуація може зменшити тиск щодо прийняття невигідних умов у рамках двосторонніх торговельних угод.

Водночас це не означає, що Трамп втратив усі важелі впливу на торговельну політику США:

У вересні він підписав закон про санкції проти російської нафти, який надає йому нові повноваження запроваджувати мита до 100% проти найбільших покупців російської сировини;

Також Індії загрожують тарифи, які можуть стати результатом торговельних розслідувань США, що тривають.

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Тому колишні дипломати та економісти Індії закликають поки не поспішати з остаточними висновками, адже багато залежатиме від здатності оновленого Конгресу реально обмежувати повноваження президента.

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Ми повинні стежити за тим, як розвиватимуться відносини між Трампом і Конгресом– зазначив експосол Індії у США Арун Кумар Сінгх.

Колишній індійський посадовець із питань зовнішньої політики, а нині партнер консалтингової компанії Asia Group Ашок Малік погоджується з цією думкою.

Дії Трампа найближчим часом і протягом решти його президентського терміну будуть важливим показником– зазначив Малік.

Він додав, що односторонні рішення американського президента у сфері торгівлі, мит і зовнішньої політики дестабілізували міжнародну систему.

Зауважте! Для Індії США є найбільшим ринком збуту товарів. За даними видання, з квітня до серпня індійський експорт до Сполучених Штатів сягнув 42,79 мільярда доларів.

Нагадаємо, на початку жовтня переговори між США та Індією щодо торговельної угоди фактично зайшли в глухий кут. Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявляла, що можливості для подальших поступок істотно звузилися. Нью-Делі наполягав на вигідніших умовах, тоді як Вашингтон очікував від індійської сторони додаткових поступок.