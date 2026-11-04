Меньше требуют: Карни увидел сдвиг в торговых переговорах с США

Что изменилось в риторике США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Вашингтон изменил подход к переговорам, смягчив свою позицию. Об этом политик рассказал журналистам во время визита в Антигуа и Барбуду, где он принимает участие во встрече лидеров стран Содружества, пишет Bloomberg.

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По словам Карни, стороны достигли прогресса в вопросах, которые ранее угрожали сорвать переговоры.

Некоторые наши "красные линии" явно сместились – в отношении языка, культуры, суверенитета и нашей способности заключать торговые соглашения. Другими словами, эти вопросы теперь сняты с повестки дня. Это очень позитивный шаг– сказал канадский премьер.

В то же время глава правительства Канады подчеркнул, что переговоры еще далеки от завершения. Сторонам предстоит согласовать и другие важные вопросы.

Если бы мне пришлось кратко подытожить ситуацию, я бы сказал: они меньше требуют и больше предлагают, но мы еще не достигли договоренности– добавил Карни.

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О чем могут договориться США и Канада

Последние заявления американского президента также свидетельствуют о том, что Вашингтон рассчитывает на скорейшее завершение торгового спора. Ранее во вторник Дональд Трамп заявил, что США вскоре заключат с Канадой "прекрасное соглашение".

Среди возможных договоренностей он называл:

беспошлинный доступ американцев к канадским удобрениям;

строительство нового нефтепровода за счет соседей в южном направлении к США.

Известно, что канадская компания South Bow Corp. уже привлекла инвесторов для проекта нефтепровода и планирует принять окончательное решение в следующем году.

В то же время Канада не вводила экспортных налогов или пошлин на калийные удобрения, которые поставляет американским производителям.

Обратите внимание! Отдельным камнем преткновения в переговорах между странами остаются автомобили. Несмотря на тесную интеграцию производств, Трамп заявлял, что не хочет, чтобы американский рынок зависел от импорта канадских автомобилей в США. Удалось ли преодолеть это препятствие, Карни не стал раскрывать.

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Напомним, спор между странами резко обострился после переизбрания Дональда Трампа, который угрожал сделать Канаду 51-м штатом и ввести жесткие пошлины. В августе США и Канада были близки к заключению торгового соглашения. Однако переговоры закончились провалом, после чего обе страны ввели 50-процентные пошлины на отдельные товары друг друга.