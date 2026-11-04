Менше вимагають: Карні побачив зрушення у торговельних переговорах зі США

Що змінилося в риториці США

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Вашингтон змінив підхід до перемовин, пом'якшивши свою позицію. Про це політик розповів журналістам під час візиту до Антигуа і Барбуди, де бере участь у зустрічі лідерів країн Співдружності, пише Bloomberg.

Adv

популярні відео

За словами Карні, сторони досягли прогресу в питаннях, які раніше загрожували зірвати переговори.

Деякі наші червоні лінії явно змістилися – щодо мови, культури, суверенітету та нашої здатності укладати торговельні угоди. Іншими словами, ці питання тепер зняті з порядку денного. Це дуже позитивний крок– сказав канадський прем'єр.

Водночас глава уряду Канади наголосив, що переговори ще далекі від завершення. Сторонам потрібно узгодити й інші важливі питання.

Якби мені довелося коротко підсумувати ситуацію, я сказав би: вони менше вимагають і більше пропонують, але ми ще не досягли домовленості– додав Карні.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Про що можуть домовитися США та Канада

Останні заяви американського президента також свідчать, що Вашингтон розраховує на швидке завершення торговельної суперечки. Раніше у вівторок Дональд Трамп заявив, що США незабаром укладуть із Канадою "чудову угоду".

Серед можливих домовленостей він називав:

безмитний доступ американців до канадських добрив;

будівництво нового нафтопроводу коштом сусідів у південному напрямку до США.

Відомо, що канадська компанія South Bow Corp. вже залучила інвесторів для проєкту нафтопроводу і планує ухвалити фінальне рішення наступного року.

Водночас Канада не запроваджувала експортних податків або мит на калійні добрива, які постачає американським виробникам.

Зауважте! Окремим каменем спотикання у переговорах країн залишаються автомобілі. Попри тісну інтеграцію виробництв, Трамп заявляв, що не хоче, аби американський ринок залежав від імпорту канадських авто до США. Чи вдалося подолати цю перешкоду, Карні не став розкривати.

Реклама

Нагадаємо, суперечка між країнами різко загострилася після переобрання Дональда Трампа, який погрожував зробити Канаду 51-м штатом та запровадити жорсткі мита. У серпні США та Канада були близькі до торговельної угоди. Однак переговори завершилися провалом, після чого обидві країни запровадили 50% мита на окремі товари одна одної.