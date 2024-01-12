Почти 100-миллиардный товарооборот Украины: кто самые крупные партнеры в 2023 году

Следовательно, товарооборот Украины остался на уровне 2022 года, тогда он составлял - 99,7 миллиарда долларов. В 2023 году эта сумма составила 99,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресслужба Государственной таможенной службы.

Тройка партнеров Украины по товарообороту

А также в Украине импортировали товаров на 63,5 миллиарда долларов, а экспортировали – на 36 миллиардов долларов.

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Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украине:

Китай – 10,4 миллиарда долларов;

Польша – 6,6 миллиарда долларов;

Германия – 4,9 миллиарда долларов.

Экспортировали из Украины больше всего в :

Польши - на 4,7 миллиарда долларов;

Румынии – на 3,7 миллиарда долларов;

Китая – на 2,4 миллиарда долларов.

Какие товары импортировали

Отрицательное сальдо торгового баланса Украины в 2023 году – 27,5 миллиарда долларов.

В суммарных объемах товаров, ввезенных в течение января-декабря 2023 года, 65% приходятся на следующие категории :

Машины, оборудование и транспорт – 19,8 млрд долларов. Продукция химической промышленности – 11 миллиардов долларов. Топливно-энергетические товары – 10,3 миллиарда долларов.

Какие товары больше всего экспортировались

При таможенном оформлении этих товаров в бюджет уплачено 103,4 миллиарда гривен, что составляет 23% поступлений таможенных платежей.

В тройку товаров, что больше всего экспортировались из Украины, вошли:

Продовольственные товары – 21,8 миллиарда долларов. Металлы и изделия из них – 3,9 миллиарда долларов. Машины, оборудование и транспорт – 2,9 миллиарда долларов.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 559,2 миллиона гривен.