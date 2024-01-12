Почти 100-миллиардный товарооборот Украины: кто самые крупные партнеры в 2023 году

12 января 2024, 14:00
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Источник:

Государственная таможенная служба

Следовательно, товарооборот Украины остался на уровне 2022 года, тогда он составлял - 99,7 миллиарда долларов. В 2023 году эта сумма составила 99,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресслужба Государственной таможенной службы.

Тройка партнеров Украины по товарообороту

А также в Украине импортировали товаров на 63,5 миллиарда долларов, а экспортировали – на 36 миллиардов долларов.

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Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украине:

  • Китай – 10,4 миллиарда долларов;
  • Польша – 6,6 миллиарда долларов;
  • Германия – 4,9 миллиарда долларов.

Экспортировали из Украины больше всего в :

  • Польши - на 4,7 миллиарда долларов;
  • Румынии – на 3,7 миллиарда долларов;
  • Китая – на 2,4 миллиарда долларов.
Обратите внимание! Отрицательное сальдо торгового баланса Украины в 2023 году – 27,5 миллиарда долларов.

Какие товары импортировали

В суммарных объемах товаров, ввезенных в течение января-декабря 2023 года, 65% приходятся на следующие категории :

  1. Машины, оборудование и транспорт – 19,8 млрд долларов.
  2. Продукция химической промышленности – 11 миллиардов долларов.
  3. Топливно-энергетические товары – 10,3 миллиарда долларов.

Любопытно! При таможенном оформлении этих товаров в бюджет уплачено 103,4 миллиарда гривен, что составляет 23% поступлений таможенных платежей.

Какие товары больше всего экспортировались

В тройку товаров, что больше всего экспортировались из Украины, вошли:

  1. Продовольственные товары – 21,8 миллиарда долларов.
  2. Металлы и изделия из них – 3,9 миллиарда долларов.
  3. Машины, оборудование и транспорт – 2,9 миллиарда долларов.
Заметьте! При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 559,2 миллиона гривен.
Автор: Катерина Добровольська