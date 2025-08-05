Президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, которым усилит контроль над деятельностью американских банков. Финансовым учреждениям будут грозить штрафы за отказ обслуживать клиентов по политическим причинам.

Что предусматривает указ Трампа?

Согласно проекту указа, банковским регуляторам предоставят указание расследовать, нарушали ли банки закон о равных кредитных возможностях, антимонопольное или потребительское законодательство, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Только для богачей: американцы считают, что бюджетный законопроект Трампа навредит бедным

Финансовые учреждения, которые нарушили законодательство, ждут штрафы, судебные предписания или другие дисциплинарные меры.

Указ также обяжет регуляторов проверить и отменить все политики банков, которые могли стать причиной отказа в обслуживании клиентов.

В отдельных серьезных случаях нарушения банков будут передаваться на рассмотрение генеральному прокурору.

Минюст еще в апреле объявил, что создаст рабочую группу для расследования жалоб на банки, которые отказывают в кредитах или других услугах из-за "недопустимых факторов".

Стоит знать! Консерваторы в США в течение лет жаловались на банки, обвиняя их в отказе в обслуживании по политическим или религиозным мотивам. Криптокомпании также заявляли, что во времена Джо Байдена были фактически в стороне банковских сервисов, и теперь Трамп берет дело в свои руки.

Как банки реагируют на обвинения?

Зато банки обвинения в дискриминации отвергают. Отказы они объясняют юридическими, финансовыми и регуляторными рисками, связанными с законами США, в частности, об отмывании денег.

В проекте указа конкретные банки не указаны. Впрочем, по информации издания, речь может идти о Bank of America, который обвиняли в закрытии счетов христианской организации, действовавшей в Уганде, якобы на основе религиозных убеждений.

Банк отрицал эти обвинения, а причиной отказа назвал то, что он не обслуживает малый бизнес за пределами США.

В указе также критикуются некоторые банки за участие в расследовании беспорядков у Капитолия в январе 2021 года.

Следует знать! В последние несколько месяцев американские банки пытались предотвращать вмешательство Белого дома в их работу. В частности, они общались с прокурорами и меняли свои политики, чтобы доказать, что не поддерживают дискриминацию клиентов по политическим мотивам.