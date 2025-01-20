Трамп анонсировал чрезвычайное положение в энергетике

20 января 2025 года Дональд Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов. Новый лидер страны сообщил, что объявит чрезвычайное положение в энергетике.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прямое включение из Вашингтона.

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Что известно о чрезвычайном положении в энергетике

В ходе выступления после инаугурации Дональд Трамп заявил, что объявляет "национальную чрезвычайную ситуацию в энергетике", чтобы увеличить добычу нефти и газа – и помочь снизить цены, что является одним из его ключевых предвыборных обещаний.

США будут использовать свои нефтяные месторождения для пополнения национальных запасов и увеличения экспорта. "Мы будем бурить, крошечко, бурить", – заявил Трамп.

Мы снова будем строить автомобили в Америке со скоростью, о которой никто не мог и мечтать всего несколько лет назад,

– добавил он.

В своей речи Трамп заявил, что "инфляционный кризис был вызван массовыми перерасходами и эскалацией цен на энергоносители".

Новий президент також сказав, що збирається наказати уряду використовувати "великі повноваження, які є в їх розпорядженні", щоб знизити вартість товарів.