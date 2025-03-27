Готов ли Трамп усилить санкции против России: Бессент дал четкий ответ

Президент США Дональд Трамп готов действовать решительно. От чего будут зависеть его решения об усилении или ослаблении санкций против России, читайте далее.

При каких условиях Трамп усилит санкции против России

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что решение об усилении или смягчении санкций будет зависеть от действий российского руководства, и все варианты должны быть рассмотрены сказал в эфире Fox news, передает 24 Канал.

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Это зависит от шагов российского руководства, или санкции пойдут вверх, или вниз. Президент Трамп не будет сомневаться в решении усилить санкции, если это даст преимущество на переговорах,

– сказал глава Департамента финансов США.

Бессент отметил, что США осуществляют максимальное санкционное давление на Иран и хуситов, и добавил, что в зависимости от действий России, она может оказаться под таким же давлением. Отвечая на вопрос журналистки о возможности возвращения России в Swift, Бессент подчеркнул, что "все варианты открыты".

Напомним! Исключение российских банков из международной платежной системы SWIFT стало одним из первых шагов, предпринятых странами ЕС после вторжения России в Украину. Сейчас под санкции попали восемь российских банков, за исключением Газпромбанка, которого исключили из этого списка, чтобы позволить странам ЕС осуществлять платежи за поставки российского газа и нефти.