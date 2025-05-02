Трамп хочет увеличить расходы на национальную безопасность: расходы должны вырасти до триллиона долларов
- Дональд Трамп предлагает сократить внутренние расходы и увеличить оборонные расходы до 1,01 триллиона долларов в бюджете на 2026 год.
- Планируется повышение зарплат военнослужащим на 3,8%, финансирование проектов противоракетной обороны и модернизации ядерного арсенала.
Дональд Трамп просит Конгресс принять сокращение финансирования внутренних ведомств и увеличение расходов на оборону в предварительном проекте бюджета на 2026 год. Согласно документу, Трамп предлагает 557 миллиардов долларов на невоенные расходы в следующем году.
Трамп стремится увеличить оборонные расходы
Это означает сокращение на 163 миллиарда долларов по сравнению с текущим уровнем, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Расходы на национальную безопасность должны вырасти до 1,01 триллиона долларов. Это составляет рост на 13% по сравнению с 892,3 миллиарда долларов.
Этот документ известен как "сокращенный бюджет" из-за отсутствия детализации – это первая возможность нового президента определить свое видение размера и роли федерального правительства,
– объясняет Bloomberg.
Конгресс редко принимает его в полном объеме. Но он начинает ежегодный процесс согласования расходов, который в последние годы сопровождается партийной борьбой и частыми угрозами или фактическими частичными остановками работы правительства.
Рекордный оборонный бюджет предусматривает:
- финансирование проекта противоракетной обороны "Золотой купол";
- судостроения;
- модернизации ядерного арсенала;
- укрепление безопасности на границе.
Важно! Бюджет включает повышение зарплат военнослужащим на 3,8%.
Что еще предлагает Трамп
Во внутренней политике Трамп предлагает сократить расходы на 22,6% по сравнению с прогнозируемыми на 2025 год. Предлагаются значительные сокращения программ в сфере экологии, возобновляемой энергетики и инициатив по преодолению расового неравенства. Трамп также просит отменить 15 миллиардов долларов из закона об инфраструктуре.
Что еще хочет изменить Трамп?
В документе предусмотрено:
- отмена или объединение федеральных блочных грантов;
- дальнейшие значительные сокращения в Министерстве образования, Национальном институте здоровья и Министерстве жилищного строительства и городского развития.
Более того, Институт мира США, Агентство развития бизнеса меньшинств и Фонд финансовых институтов общин должны быть полностью закрыты.
Пока не ясно, как бюджет Трампа подойдет к программам социального обеспечения, которые составляют большинство федеральных расходов. Президент обещал не трогать льготы, но заявил о намерении бороться с мошенничеством и злоупотреблениями в системе,
– отмечаются в материале.
Также непонятно, на какие макроэкономические предположения опирается бюджет и какие доходы от тарифов предусматривает администрация на фоне сложных торговых переговоров. Но структура бюджетного предложения Трампа показывает его намерение сократить расходы из-за решения Конгресса.
Обратите внимание! "Сокращенный" бюджет будет дополнен более детальным запросом в Конгресс. А окончательный уровень финансирования на 2026 год установит Конгресс через соответствующие законопроекты, которые потребуют одобрения президента.