Трамп прагне збільшити оборонні витрати

Це означає скорочення на 163 мільярди доларів у порівнянні з поточним рівнем, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Торговий дефіцит у США сягнув найвищого показника на всю історію

Видатки на національну безпеку мають зрости до 1,01 трильйона доларів. Це становить зростання на 13% порівняно з 892,3 мільярда доларів.

Цей документ відомий як "скорочений бюджет" через відсутність деталізації – це перша можливість нового президента окреслити своє бачення розміру й ролі федерального уряду,

– пояснює Bloomberg.

Конгрес рідко ухвалює його в повному обсязі. Але він розпочинає щорічний процес погодження видатків, який останніми роками супроводжується партійною боротьбою й частими загрозами або фактичними частковими зупинками роботи уряду.

Рекордний оборонний бюджет передбачає:

фінансування проєкту протиракетної оборони "Золотий купол";

суднобудування;

модернізації ядерного арсеналу;

зміцнення безпеки на кордоні.

Важливо! Бюджет включає підвищення зарплат військовослужбовцям на 3,8%.

Що ще пропонує Трамп

У внутрішній політиці Трамп пропонує скоротити видатки на 22,6% у порівнянні з прогнозованими на 2025 рік. Пропонуються значні скорочення програм у сфері екології, відновлюваної енергетики та ініціатив із подолання расової нерівності. Трамп також просить скасувати 15 мільярдів доларів із закону про інфраструктуру.

Що ще хоче змінити Трамп?

Зовнішня допомога, програми розмаїття та інклюзії також мають бути ліквідовані або значно скорочені. Пропонується урізати 5,2 мільярда доларів в Національному науковому фонді США та скасувати деякі гранти Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

У документі передбачено:

скасування або об’єднання федеральних блокових грантів;

подальші значні скорочення у Міністерстві освіти, Національному інституті здоров’я та Міністерстві житлового будівництва та міського розвитку.

Ба більше, Інститут миру США, Агенція розвитку бізнесу меншин та Фонд фінансових інституцій громад мають бути повністю закриті.

Наразі не ясно, як бюджет Трампа підійде до програм соціального забезпечення, які становлять більшість федеральних витрат. Президент обіцяв не чіпати пільги, але заявив про намір боротися з шахрайством і зловживаннями в системі,

– зазначаються у матеріалі.

Також незрозуміло, на які макроекономічні припущення спирається бюджет і які доходи від тарифів передбачає адміністрація на тлі складних торговельних переговорів. Але структура бюджетної пропозиції Трампа показує його намір скоротити витрати через рішення Конгресу.

Зверніть увагу! "Скорочений" бюджет буде доповнено детальнішим запитом до Конгресу. А остаточний рівень фінансування на 2026 рік встановить Конгрес через відповідні законопроєкти, які потребуватимуть схвалення президента.